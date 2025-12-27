< sekcia Regióny
Nový rok v Banskej Bystrici odštartujú bežci Trojkrášovým behom
Autor TASR
Banská Bystrica 27. decembra (TASR) - Nový rok v Banskej Bystrici odštartujú bežeckí nadšenci jedným z najobľúbenejších behov sezóny SOFTIP Trojkráľový večerný beh, ktorý svojím 15. ročníkom otvorí novú bežeckú sezónu Marathon BB Tour. Vyše tisíc účastníkov sa 6. januára vydá na päťkilometrovú trať, ktorá vedie uličkami večernej Banskej Bystrice. Informovalo o tom mesto na sociálnej sieti.
Štart hlavnej kategórie je naplánovaný na 17.30 h na Námestí SNP. Ešte predtým pobežia deti vo veku od šesť do 12 rokov, ktoré krátko pred piatou popoludní čaká 600-metrová trať.
„Záujemcovia sa môžu zaregistrovať do 5. januára prostredníctvom online formulára na stránke www.trojkralovybeh.sk. V prípade voľných kapacít bude možné sa zaregistrovať aj priamo v deň štartu na Námestí SNP v čase od 15.00 do 16.00 h,“ pripomína radnica.
V súvislosti s tradičným podujatím dôjde v centre mesta od 17.30 do 18.20 h k postupnej krátkodobej uzávere cestných komunikácií. Ide najmä o ulice Horná, Robotnícka, Kapitulská, Národná, Kuzmányho, Janka Kráľa, Strieborné námestie, Lazovná a časť Fortničky. Dopravu na obchádzkové trasy bude usmerňovať polícia.
