Nový rok v Zemplínskom Hradišti opäť privítali podvečerným ohňostrojom

Zemplínske Hradište 2. januára (TASR) – Záujem o novoročný ohňostroj v obci Zemplínske Hradište podľa starostu Jána Oláha každý rok stúpa. Ako pre TASR povedal, v úvode roka 2020 si ho prišlo pozrieť približne 500 ľudí. Ohňostroj v tejto obci v okrese Trebišov tradične spúšťajú o niekoľko hodín neskôr než inde na Slovensku, a to 1. januára o 17.00 h.



Vďaka tomu, že ohňostroj nemávajú o polnoci, ale až podvečer, si ho podľa neho môžu užiť aj menšie i väčšie deti.„Robíme to na Nový rok, pretože ohňostroj si na Silvestra robia ľudia v spoločnosti susedov alebo inak - ohňostroj tam je, ale deti už väčšinou spia a nemajú z toho zážitok,“ povedal starosta s tým, že ide o viac než 25-ročnú tradíciu. „Po ohňostroji sa družne porozprávame, dáme si teplé vínko a potom sa rozídeme do svojich domácností,“ dodal.



Ako uviedol, v stredu (1. 1.) sa prišli na novoročný ohňostroj okrem Zemplínskohradišťanov pozrieť aj obyvatelia Trebišova či okolitých obcí. „Počasie nám vyšlo, obloha bola krásna. Myslím, že tie efekty a všetko s tým spojené, bolo výborné,“ uzavrel Oláh.