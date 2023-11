Nový rokovací poriadok v Handlovej zavedie časové limity v diskusii

Handlová 12. novembra (TASR) - Handlovskí mestskí poslanci budú mať v diskusii po novom na vyjadrenie svojich pripomienok časový limit piatich minút. Nový rokovací poriadok, ktorý počíta s touto zmenou a vstúpi do platnosti v decembri, zavedie i pripomienkový hárok či elektronické hlasovanie. Mestskí poslanci ho schválili na svojom poslednom rokovaní.



Aktualizácia rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva (MsZ) má podľa radnice sprehľadniť rokovanie poslaneckého zboru. Pomenúva a vysvetľuje všetky používané pojmy a výrazy, odstraňuje duplicitné výrazy a presné citácie zákona, aktualizuje procesy v súlade s praxou a spresňuje jednotlivé časti rokovania.



"Novinkou je pridanie nového článku, ktorý zavádza pravidlá bodu diskusia a odpovede na otázky poslancov a obyvateľov tak, aby nebol narušený plynulý priebeh zasadnutia," načrtla hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



Do rokovania radnica podľa nej zapracovala časové limity na diskusiu, či už pre poslancov v oblasti faktických pripomienok alebo ostatných diskutujúcich. "Samotní poslanci si schválili, že budú vystupovať v diskusii vecne a vyjadrovať sa jasne k predmetnému bodu. Dĺžka vystúpenia poslanca v diskusii je spravidla do piatich minút," konkretizovala.



Nový rokovací poriadok okrem časových limitov na diskusiu a faktické poznámky poslancov otvára priestor pre diskutujúcich ku ktorémukoľvek bodu rokovania po vystúpeniach prihlásených poslancov. "Po nich môže predsedajúci v rámci diskusie udeliť slovo ktorémukoľvek prítomnému obyvateľovi, avšak výhradne k prerokúvanému bodu rokovania v trvaní maximálne dve minúty. Predsedajúci má právo usmerniť diskutujúceho a ukončiť diskusný príspevok pokiaľ sa jeho príspevok netýka predmetného bodu, čo by malo viesť k plynulosti zasadnutia," doplnila Paulínyová.



Poriadok má po novom i prílohu pripomienkový hárok, ktorý presne definuje postup pripomienkovania dokumentov verejnosťou a poslancami z dôvodu ich jednoduchšieho spracovania. Pripomienky bude možné zasielať písomne aj elektronicky.



Odpovede na otázky bude môcť radnica zaslať i písomne, ak jej zástupcovia nebudú môcť reagovať ihneď alebo rozsah otázky si vyžaduje komplexnejšie stanovisko. Odpoveď dostanú diskutujúci do 30 dní od doručenia písomného podnetu.



Samospráva plánuje obstarať i elektronické hlasovacie zariadenie s mikrofónmi a časomierou. "Predpokladané náklady sú vo výške približne 15.000 eur. Konečná suma bude známa po verejnom obstarávaní, ktoré mesto pripravuje," dodala hovorkyňa.