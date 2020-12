Nový rozšírený kamerový systém mesta Sliač stál 12.000 eur

Sliač 25. decembra (TASR) – Nový rozšírený a modernizovaný kamerový systém mesta Sliač vo Zvolenskom okrese stál 12.000 eur. Vyplýva to z publikácie projektu, ktorý zverejňuje samospráva na svojej oficiálnej webstránke.



Mesto Sliač sa v roku 2019 zapojilo do Výzvy Rady vlády SR pre prevenciu kriminality na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality. Prvú etapu projekt s názvom Rozšírenie a modernizácia kamerového a bezpečnostného systému v meste Sliač spustili do prevádzky na jeseň tohto roka.



Kamerový systém, z hľadiska monitorovania exponovaných území mesta a záznamu na záznamové médiá, pracuje podľa informácií mesta v nepretržitej prevádzke. Centrálny dispečing systému je inštalovaný v budove mestského úradu v priestoroch mestskej polície. Správcom kamerového systému je Mestská polícia Sliač, ktorá na monitorovanie verejných priestranstiev dohliada.



„Snímanie a následné uchovávanie záznamov kamerového systému bude len na účely ochrany verejného poriadku, bezpečnosti, odhaľovania kriminality, ochrany zdravia osôb a majetku,“ uvádza publikácia s tým, že získavanie obrazových materiálov je pre ich ďalšie použitie. „Je to na účely trestného, respektíve priestupkového konania, na základe dožiadania oprávnených orgánov,“ dodáva. Prevádzkové náklady monitorovacieho systému budú hradené z vlastných zdrojov rozpočtu mesta. Projekt finančne podporila Rada vlády SR pre prevenciu kriminality vo výške 9000 eur s DPH. Mesto zo svojho rozpočtu prispelo sumou 3000 eur s DPH.