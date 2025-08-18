< sekcia Regióny
Nový rozvojový projekt cestovného ruchu spojí Čičmany a Vlkolínec
Zástupcovia oboch organizácií sa stretli minulý týždeň v Čičmanoch, kde diskutovali o aktivitách, možnostiach spolupráce a výmene skúseností.
Autor TASR
Čičmany 18. augusta (TASR) - Oblastné organizácie cestovného ruchu (OOCR) Rajecká dolina a Region Liptov realizujú spoločný projekt prepojenia obcí ľudovej architektúry Čičmany a Vlkolínec. Ako informovala výkonná riaditeľka rajeckej OOCR Petra Dubeňová, cieľom je zatraktívniť obe destinácie a vytvoriť jedinečný produkt cestovného ruchu spájajúci dve ikonické lokality Slovenska.
Zástupcovia oboch organizácií sa stretli minulý týždeň v Čičmanoch, kde diskutovali o aktivitách, možnostiach spolupráce a výmene skúseností. „Projekt vznikol vďaka novej výzve Ministerstva cestovného ruchu a športu SR, ktorá podporuje spoluprácu oblastných organizácií medziregionálne aj tematicky. Ďalšie stretnutia pracovných skupín sú naplánované na mesiac september a október,“ uviedla Dubeňová.
Podľa predsedu OOCR Rajecká dolina Petra Slyška je cestovný ruch o spolupráci a synergii, ktorá pomáha sa navzájom inšpirovať, motivovať či medziregionálne posúvať. „Som veľmi rád, že v tomto roku zavádzame historicky prvýkrát verejné komentované prehliadky v Čičmanoch a prinášame novú unikátnu brožúru o ľudovom staviteľstve a architektúre Čičmian. Organizujeme aj rezbárske sympózium, ktoré prepája našu dolinu s Liptovom a mladé talenty s ľudovou architektúrou,“ poznamenal Slyško.
Už tento víkend sa regióny symbolicky spoja folklórnym podujatím vo Vlkolínci. Folkloristi zo súboru Liptov predstavia tradičnú svadbu - od odobierky až po veselicu. Návštevníci uvidia aj jedinečný čičmiansky svadobný kroj nevesty, považovaný za jeden z najnáročnejších na výrobu na Slovensku.
