V Banskej Bystrici otvoria nový skejtpark a hokejbalové ihrisko

Banská Bystrica 10. februára (TASR) - Nový skejtpark a hokejbalové ihrisko v Banskej Bystrici sú tesne pred otvorením. Vznikli na dvoch chátrajúcich športoviskách pri obchodnej akadémii na Tajovského ulici, ktoré mesto získalo po dohode s Banskobystrickým samosprávnym krajom. Informoval o tom na sociálnej sieti prvý zástupca primátora a zároveň krajský poslanec Jakub Gajdošík. Konkrétny termín neuviedol.



"Spolu s primátorom a poslancami sme dlhodobo vnímali, že voči komunite skejterov a hokejbalistov máme veľký dlh, a preto sme začali hľadať vhodnú lokalitu pre výstavbu nových športovísk. Nájsť vhodný pozemok bol dlhé roky v podstate najväčší problém, ktorý bránil ich výstavbe. Pre novú lokalitu sme mali dve základné požiadavky. Musí to byť miesto dobre dostupné pre MHD a v blízkosti by nemali byť žiadne bytové domy, keďže v minulosti vznikalo pre nevhodné umiestnenie športovísk tohto druhu zbytočné napätie medzi športovcami a obyvateľmi," priblížil Gajdošík.



S výstavbou oboch športovísk mesto začalo vlani v lete. Celý areál má byť napojený na kamerový systém, bude mať bezbariérové vstupy, nové oplotenie, osvetlenie i potrebný mobiliár.



Samospráva na skejtpark a hokejbalové ihrisko získala mimorozpočtové zdroje z Fondu na podporu športu vo výške 520.000 eur. Celkový rozpočet sa pohyboval na úrovni 742.000 eur, verejným obstarávaním sa však podarilo znížiť sumu zhruba na 640.000 eur.



Podľa Gajdošíka minimálne hokejbalové ihrisko by mohlo slúžiť počas vyučovania v dopoludňajších hodinách i školám nachádzajúcim sa v okolí.