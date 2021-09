Nový školský rok sa začína v stredných školách Trnavského kraja

Trnava 2. septembra (TASR) – Vo štvrtok sa začal na niektorých zo 45 stredných škôl, ktorých zriaďovateľom je Trnavský samosprávny kraj (TTSK), nový školský rok. Do ostatných sa žiaci po letných prázdninách vrátia v pondelok 6. septembra. TASR o tom informovalo komunikačné oddelenie TTSK.



V školskom roku 2021/2022 nastúpi takmer 16.000 žiakov, z ktorých je 3300 prvákov. "Do prípravy sme vložili množstvo energie. Prioritou je epidemiologicky bezpečné vzdelávanie. Verím, že so skúsenosťami z minulého školského roka a množstvom zaočkovaných žiakov a zamestnancov škôl proti ochoreniu COVID-19 to pôjde hladko. Pri štúdiu sa zameriame predovšetkým na rozvoj praktických zručností žiakov," uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.



Ako doplnil, žiaci zapojení do systému duálneho vzdelávania môžu byť od septembra bezplatne ubytovaní v internátoch. Ide o ďalší z benefitov popri bezplatnom cestovaní prímestskými autobusmi a štipendiách 50 eur mesačne. Pre nových mladých učiteľov a majstrov odbornej výchovy kraj od nového školského roka pripravil príspevok na bývanie do výšky 150 eur.



"Minulý týždeň sme usporiadali poradu so všetkými riaditeľmi škôl, na ktorej sa zúčastnil aj minister školstva Branislav Gröhling. Zhodnotili sme uplynulý školský rok a záujem žiakov o štúdium na našich školách. V tejto súvislosti sme hovorili o ďalšom rozvoji duálneho systému vzdelávania, ako aj podpore perspektívnych odborov," doplnil riaditeľ odboru školstva Stanislav Pravda.



V aktuálnom období sa v školských areáloch v kraji realizuje plán výstavby a rekonštrukcie 13 telocviční a vonkajších športovísk v hodnote viac ako sedem miliónov eur. "Ide napríklad o výstavbu telocvične v Gbeloch, na ktorú žiaci aj širšia verejnosť čakajú 70 rokov. Aktuálne sa uskutočňuje aj rekonštrukcia vonkajších ihrísk na Spojenej škole v Trnave a Gymnáziu A. Vambéryho v Dunajskej Strede," doplnil predseda TTSK.