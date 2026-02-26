< sekcia Regióny
Nový softvér v NÚDCH pomôže zvýšiť bezpečnosť onkologickej liečby
Nový systém ponúka jednotnú centrálnu databázu informácií o každom pacientovi a o poskytovanej liečbe.
Autor TASR
Bratislava 26. februára (TASR) - Klinika detskej hematológie a onkológie (KDHaO) Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH) v Bratislave začala pracovať s moderným softvérom, ktorý výrazne sprísni dohľad nad podávaním chemoterapie deťom a zjednoduší prácu zdravotníckemu personálu. Vďaka softvéru sa podarí zvýšiť bezpečnosť onkologickej liečby. Zástupcovia NÚDCH o tom informovali na štvrtkovej tlačovej konferencii.
„Som veľmi rada, že sa nám skoro ročný projekt podarilo dokončiť a že vám dnes vieme predstaviť softvér, ktorý nás posunie na svetovú úroveň. Ročne podávame zhruba vyše 6000 dávok chemoterapie a tento softvér nám pomôže získať lepší prehľad histórie pacienta, zároveň ako sa lieči aktuálne, a ponúknuť nám aj informácie o tom, aký je jeho terapeutický plán do budúcnosti. Tento softvér zníži riziká na minimum a zároveň pomôže zdravotníckemu personálu efektívnejšie podávať chemoterapiu,“ uviedla ekonomická námestníčka NÚDCH Michaela Kaňová.
Nový systém ponúka jednotnú centrálnu databázu informácií o každom pacientovi a o poskytovanej liečbe. Pracovníci tak získajú spoľahlivý a ľahko dostupný zdroj informácií potrebných na zabezpečenie komplikovaného manažmentu onkologickej liečby pacienta - rýchle nahliadnutie do plánovaných, ako aj už podaných cyklov liečby, rýchle zorientovanie sa v už poskytnutej liečbe a plánovanie ďalšej, záznamy o alergických reakciách pacienta na jednotlivé lieky, ako aj uchovávanie jeho záznamov na dlhé obdobie.
Prednostka KDHaO Alexandra Kolenová podotkla, že zavedenie systému predstavuje zásadný inovačný krok, ktorý umožňuje zdravotníkom pracovať presnejšie, bezpečnejšie a efektívnejšie a približuje nemocnicu k štandardom najmodernejších svetových pracovísk. „Tento projekt je dôkazom, že keď sa prepojí medicínska expertíza, technologická inovácia a podpora pacientov a darcov združenia Deťom s rakovinou, vznikajú riešenia s reálnym vplyvom na kvalitu a bezpečnosť liečby detí,“ doplnila odborníčka. Poďakovala občianskemu združeniu Deťom s rakovinou, Nadácii Markíza i UniCredit Foundation za ich pomoc pri zabezpečení a financovaní softvéru.
V mene ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD) sa za dokončenie projektu poďakoval štátny tajomník rezortu Ladislav Slobodník. Poznamenal, že liečba detského pacienta vyžaduje veľké množstvo psychickej, ale aj odbornej energie. „Pri tej odbornej im veľmi bude pomáhať práve tento softvér, pretože liečba je naozaj veľmi náročná,“ skonštatoval.
