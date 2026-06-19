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Nový spot o Vysokých Tatrách získal ocenenie na svetovej úrovni
Na festivale v Johannesburgu tento rok súťažilo 438 filmov a kampaní zo 47 krajín sveta.
Autor TASR
Vysoké Tatry 19. júna (TASR) - Nový spot o Vysokých Tatrách získal ocenenie na svetovej úrovni. Trojminútový záznam pod názvom „Vysoké Tatry: Nájdi svoje naj“ získal druhé miesto na medzinárodnom festivale International Tourism Film Festival Africa (ITFFA). Informovala o tom výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry Lucia Blašková. Upozornila, že na ňom hodnotia turistické kampane a filmy z celého sveta.
Na festivale v Johannesburgu tento rok súťažilo 438 filmov a kampaní zo 47 krajín sveta. Video zo Slovenska ocenili v kategórii turistické destinácie, pričom o víťazoch rozhodovala takmer 50-členná medzinárodná porota zložená z filmárov a expertov na cestovný ruch. „Je to spätná väzba od ľudí, ktorí hodnotili, ako sa vo svete rozprávajú príbehy o turistických miestach. A povedali nám, že ten náš funguje. Zároveň ide o prvý úspech tohto druhu pre slovenský turizmus, o to viac si ho vážime,“ reaguje na výsledok Blašková.
Hlavným motívom spotu sú tatranské „naj“ - najstarší národný park, najvyšší štít, najfotografovanejšia panoráma, ale aj najznámejšia líška, najkrajšie zvuky, najvýznamnejšie návštevy či najkrajšie telefonáty domov. Okrem toho na najvyššie položenom medzinárodnom letisku v strednej Európe pilot akrobatického lietadla preletel nad monopostom Formuly 1 iba pár metrov nad zemou a ešte k tomu dole hlavou. Vzácne sú podľa Blaškovej aj najstaršie zachované filmové zábery, ktoré ukazujú, ako vyzerali Vysoké Tatry pred viac ako sto rokmi.
Spot zarezonoval aj na sociálnych sieťach, keďže video malo takmer 940.000 videní a približne 800 ľudí pod ním napísalo o svojich vlastných tatranských „naj“. „Dominovala príroda, výhľady a pokoj, z konkrétnych turistických cieľov najčastejšie spomínali Lomnický štít, Kriváň a chaty. Zhruba polovica komentujúcich napísala, že celé Tatry sú ‚naj‘,“ podotkla na záver Blašková.
Na festivale v Johannesburgu tento rok súťažilo 438 filmov a kampaní zo 47 krajín sveta. Video zo Slovenska ocenili v kategórii turistické destinácie, pričom o víťazoch rozhodovala takmer 50-členná medzinárodná porota zložená z filmárov a expertov na cestovný ruch. „Je to spätná väzba od ľudí, ktorí hodnotili, ako sa vo svete rozprávajú príbehy o turistických miestach. A povedali nám, že ten náš funguje. Zároveň ide o prvý úspech tohto druhu pre slovenský turizmus, o to viac si ho vážime,“ reaguje na výsledok Blašková.
Hlavným motívom spotu sú tatranské „naj“ - najstarší národný park, najvyšší štít, najfotografovanejšia panoráma, ale aj najznámejšia líška, najkrajšie zvuky, najvýznamnejšie návštevy či najkrajšie telefonáty domov. Okrem toho na najvyššie položenom medzinárodnom letisku v strednej Európe pilot akrobatického lietadla preletel nad monopostom Formuly 1 iba pár metrov nad zemou a ešte k tomu dole hlavou. Vzácne sú podľa Blaškovej aj najstaršie zachované filmové zábery, ktoré ukazujú, ako vyzerali Vysoké Tatry pred viac ako sto rokmi.
Spot zarezonoval aj na sociálnych sieťach, keďže video malo takmer 940.000 videní a približne 800 ľudí pod ním napísalo o svojich vlastných tatranských „naj“. „Dominovala príroda, výhľady a pokoj, z konkrétnych turistických cieľov najčastejšie spomínali Lomnický štít, Kriváň a chaty. Zhruba polovica komentujúcich napísala, že celé Tatry sú ‚naj‘,“ podotkla na záver Blašková.