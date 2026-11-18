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Nový starosta Devína Martin Galát sa ujal funkcie
V týchto dňoch sa konajú ustanovujúce zastupiteľstvá vo viacerých bratislavských mestských častiach.
Autor TASR
Bratislava 18. novembra (TASR) - Novozvolený starosta bratislavského Devína Martin Galát oficiálne prevzal vedenie tejto mestskej časti. Stalo sa tak v stredu na ustanovujúcom zasadnutí miestneho zastupiteľstva, kde mu úrad odovzdala končiaca šéfka miestnej samosprávy Jana Jakubkovič, ktorá sa opätovne o tento post neuchádzala. Nový starosta aj novozvolení poslanci miestneho zastupiteľstva zároveň zložili sľub.
V sedemčlennom poslaneckom zbore majú najväčšie zastúpenie poslanci, ktorí, rovnako ako samotný starosta, kandidovali ako nezávislí. V miestnom zastupiteľstve je ich päť. Zvyšní dvaja poslanci sú z koalície Team Bratislava, PS, SaS a Demokrati. V poslaneckom zbore je päť žien a dvaja muži.
V týchto dňoch sa konajú ustanovujúce zastupiteľstvá vo viacerých bratislavských mestských častiach. V stredu sa zasadnutie miestneho zastupiteľstva konalo napríklad aj v Lamači či Záhorskej Bystrici, v utorok (17. 11.) v Devínskej Novej Vsi. V týchto mestských častiach pokračujú staronoví starostovia.
V sedemčlennom poslaneckom zbore majú najväčšie zastúpenie poslanci, ktorí, rovnako ako samotný starosta, kandidovali ako nezávislí. V miestnom zastupiteľstve je ich päť. Zvyšní dvaja poslanci sú z koalície Team Bratislava, PS, SaS a Demokrati. V poslaneckom zbore je päť žien a dvaja muži.
V týchto dňoch sa konajú ustanovujúce zastupiteľstvá vo viacerých bratislavských mestských častiach. V stredu sa zasadnutie miestneho zastupiteľstva konalo napríklad aj v Lamači či Záhorskej Bystrici, v utorok (17. 11.) v Devínskej Novej Vsi. V týchto mestských častiach pokračujú staronoví starostovia.