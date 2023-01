Nový starosta Furče chce pokračovať v začatých projektoch

Košice 8. januára (TASR) - Nový starosta druhej najväčšej košickej mestskej časti (MČ) Dargovských hrdinov, Dominik Babušík, chce pokračovať v rozbehnutých projektoch. Podľa neho je na mieste aj otázka kompetencií MČ.



Babušík predtým, ako sa ujal funkcie na základe výsledkov komunálnych volieb v októbri minulého roka, zastával post zástupcu starostu. "Určite je v mojom záujme pokračovať v rámci projektov, ktoré sú rozbehnuté. Či už ide napríklad o park pri gréckokatolíckom kostole, alebo dokončenie vnútrobloku Lidické námestie – Tokajícka. Taktiež si myslím, že je na mieste otvoriť otázku starej Sečovskej cesty, nevysporiadanej lokality južnej strany, respektíve Na hore," povedal pre TASR.



Pripomenul, že MČ stále ťaží dlh, ktorý v súvislosti s kauzou nedokončenej výstavby nájomných bytov Na hore vznikol ešte v roku 2002. Dlh voči Štátnemu fondu rozvoja bývania predstavoval ku koncu novembra minulého roka približne 428.000 eur a voči Úradu vládneho auditu viac ako 330.000 eur. MČ ročne na splátky vynaloží viac ako 120.000 eur, dlh by mala splácať do konca roka 2028. "Našu MČ to bude aj naďalej obmedzovať v investíciách, rovnako máme výrazne limitované aj možnosti čerpať dotácie z fondov či grantových programov," doplnil Babušík.



V súvislosti s kompetenciami MČ skonštatoval, že v porovnaní s hlavným mestom má druhá najväčšia bratislavská MČ omnoho vyšší rozpočet aj viac kompetencií ako druhá najväčšia MČ v rámci Košíc. "Bol by som veľmi rád, keby sa kompetencie MČ riešili, pretože od vzniku zákona o meste Košice v roku 1990 nedošlo k žiadnej zmene," dodal s tým, že sa nebráni ani otázke týkajúcej sa zlučovaniu MČ.



Babušík vystriedal na čele MČ známej ako Furča Jozefa Andrejčáka, ktorý bol starostom tri volebné obdobia. Vlani sa už o túto funkciu neuchádzal.