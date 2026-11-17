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Nový starosta Karlovej Vsi M. Vician sa ujal funkcie
V 25-člennom poslaneckom zbore je 23 za koalíciu Team Bratislava, PS, SaS a Demokrati.
Autor TASR
Bratislava 17. novembra (TASR) - Novozvolený starosta bratislavskej Karlovej Vsi Martin Vician oficiálne prevzal vedenie tejto mestskej časti. Stalo sa tak v utorok na ustanovujúcom zasadnutí miestneho zastupiteľstva, kde mu úrad odovzdala končiaca dlhoročná šéfka miestnej samosprávy Dana Čahojová. Nový starosta aj novozvolení poslanci miestneho zastupiteľstva zároveň zložili sľub. Vicestarostom Karlovej Vsi sa stal Boris Schultz.
„Jedna z najväčších výziev je parkovanie a stav verejného priestoru. Čiže napríklad, ako sme pred voľbami sľubovali, očakáva sa začatie rekonštrukcie Jurigovho námestia. A takisto, čo je tiež výzva, je dokončenie investícií a rekonštrukcia kuchyne na Základnej škole Alexandra Dubčeka a Základnej školy Karloveská 61,“ uviedol pre TASR Vician.
Snahou bude podľa neho zároveň vybudovať moderný úrad, teda otvorený, rovnako tak priniesť viac digitalizácie a možností, ktoré dnešná doba umožňuje. V neposlednom rade je v pláne rozšírenie kultúrnych aktivít. V príhovore zároveň nový šéf miestnej samosprávy poznamenal, že sa skončilo obdobie predvolených sľubov a začína sa obdobie práce a konkrétnych výsledkov. Sľúbil otvorenú komunikáciu, transparentnosť a záujem o skutočné potreby obyvateľov.
V 25-člennom poslaneckom zbore je 23 za koalíciu Team Bratislava, PS, SaS a Demokrati. Zvyšní dvaja poslanci sú za stranu Starostovia a nezávislí kandidáti. V poslaneckom zbore je osem žien a 17 mužov.
„Jedna z najväčších výziev je parkovanie a stav verejného priestoru. Čiže napríklad, ako sme pred voľbami sľubovali, očakáva sa začatie rekonštrukcie Jurigovho námestia. A takisto, čo je tiež výzva, je dokončenie investícií a rekonštrukcia kuchyne na Základnej škole Alexandra Dubčeka a Základnej školy Karloveská 61,“ uviedol pre TASR Vician.
Snahou bude podľa neho zároveň vybudovať moderný úrad, teda otvorený, rovnako tak priniesť viac digitalizácie a možností, ktoré dnešná doba umožňuje. V neposlednom rade je v pláne rozšírenie kultúrnych aktivít. V príhovore zároveň nový šéf miestnej samosprávy poznamenal, že sa skončilo obdobie predvolených sľubov a začína sa obdobie práce a konkrétnych výsledkov. Sľúbil otvorenú komunikáciu, transparentnosť a záujem o skutočné potreby obyvateľov.
V 25-člennom poslaneckom zbore je 23 za koalíciu Team Bratislava, PS, SaS a Demokrati. Zvyšní dvaja poslanci sú za stranu Starostovia a nezávislí kandidáti. V poslaneckom zbore je osem žien a 17 mužov.