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Nový starosta košickej MČ Sídlisko KVP R. Matoušek sa ujal vedenia
Zastupiteľstvo sa po slávnostnej časti venovalo zvoleniu povereného poslanca, zriadeniu komisií miestneho zastupiteľstva či schváleniu platu starostu.
Autor TASR
Košice 18. novembra (TASR) - Nový starosta košickej mestskej časti (MČ) Sídlisko KVP Roman Matoušek sa oficiálne ujal vedenia MČ na ďalšie štvorročné volebné obdobie na stredajšom ustanovujúcom miestnom zastupiteľstve. Funkciu prevzal po Ladislavovi Lörincovi, ktorý bol v októbrových komunálnych voľbách zvolený za primátora Košíc. Spolu s Matoušekom zložili sľub aj poslanci z 13-členného poslaneckého zboru.
V príhovore sa Matoušek poďakoval Lörincovi za jeho prácu v úrade starostu MČ a zdôraznil, že chce byť starostom všetkých obyvateľov sídliska. Svoju prácu chce postaviť na troch hodnotách, ktoré predstavil aj pri oznámení kandidatúry. Sú nimi komunita, vízia a práca. Komunita je podľa neho hlavne o ľuďoch. „Dobré miesto na život totiž nevytvárajú iba nové chodníky, ihriská či upravená zeleň. Vytvárajú ho predovšetkým ľudia a vzťahy medzi nimi,“ dodal.
Vízia podľa nového starostu znamená vedieť, kam chcú v dlhšom časovom horizonte sídlisko posunúť. Matoušek chce tiež pokračovať v rozvoji verejných priestorov, zlepšovaní parkovania, starostlivosti o zeleň a podpore komunitného života. Zamerať sa chce aj na moderný, otvorený a ľuďom prístupný miestny úrad, ktorý využíva nové technológie, zjednodušuje procesy a hľadá riešenia.
Okrem starostu Sídliska KVP zložili sľub aj noví poslanci. V 13-člennom poslaneckom zbore sú štyria poslanci za Košickú stranu, za ktorú kandidoval aj starosta, štyria poslanci za strany Demokrati, PS, SaS a Za ľudí, traja za DS-ODS, Slovensko, KDH a dvaja sú nezávislými poslancami.
Zastupiteľstvo sa po slávnostnej časti venovalo zvoleniu povereného poslanca, zriadeniu komisií miestneho zastupiteľstva či schváleniu platu starostu.
Ustanovujúce miestne zastupiteľstvo mala v stredu spomedzi košických mestských častí aj MČ Dargovských hrdinov, Sídlisko Ťahanovce, Lorinčík a Krásna, kde sa starostovia nemenili. Ďalšie štyri roky budú tak starostami na Sídlisku Ťahanovce Miloš Ihnát, v Lorinčíku Damián Exner, na Dargovských hrdinov Dominik Babušík a v MČ Krásna Peter Tomko.
V príhovore sa Matoušek poďakoval Lörincovi za jeho prácu v úrade starostu MČ a zdôraznil, že chce byť starostom všetkých obyvateľov sídliska. Svoju prácu chce postaviť na troch hodnotách, ktoré predstavil aj pri oznámení kandidatúry. Sú nimi komunita, vízia a práca. Komunita je podľa neho hlavne o ľuďoch. „Dobré miesto na život totiž nevytvárajú iba nové chodníky, ihriská či upravená zeleň. Vytvárajú ho predovšetkým ľudia a vzťahy medzi nimi,“ dodal.
Vízia podľa nového starostu znamená vedieť, kam chcú v dlhšom časovom horizonte sídlisko posunúť. Matoušek chce tiež pokračovať v rozvoji verejných priestorov, zlepšovaní parkovania, starostlivosti o zeleň a podpore komunitného života. Zamerať sa chce aj na moderný, otvorený a ľuďom prístupný miestny úrad, ktorý využíva nové technológie, zjednodušuje procesy a hľadá riešenia.
Okrem starostu Sídliska KVP zložili sľub aj noví poslanci. V 13-člennom poslaneckom zbore sú štyria poslanci za Košickú stranu, za ktorú kandidoval aj starosta, štyria poslanci za strany Demokrati, PS, SaS a Za ľudí, traja za DS-ODS, Slovensko, KDH a dvaja sú nezávislými poslancami.
Zastupiteľstvo sa po slávnostnej časti venovalo zvoleniu povereného poslanca, zriadeniu komisií miestneho zastupiteľstva či schváleniu platu starostu.
Ustanovujúce miestne zastupiteľstvo mala v stredu spomedzi košických mestských častí aj MČ Dargovských hrdinov, Sídlisko Ťahanovce, Lorinčík a Krásna, kde sa starostovia nemenili. Ďalšie štyri roky budú tak starostami na Sídlisku Ťahanovce Miloš Ihnát, v Lorinčíku Damián Exner, na Dargovských hrdinov Dominik Babušík a v MČ Krásna Peter Tomko.