Nový systém zberu odpadu z domov v Banskej Bystrici začne v auguste

Banská Bystrica 24. júla (TASR) - Na území mesta Banská Bystrica sa od augusta začne s vývozom triedeného zberu komunálneho odpadu v individuálnej bytovej výstavbe (IBV). Do rodinných domov boli v uplynulých mesiacoch rozdané vrecia na združený zber plastov, kovov a tetrapakov a nádoby na papier, zber vytriedeného odpadu "od dverí" bude spoločnosť Marius Pedersen realizovať podľa stanoveného harmonogramu. TASR o tom informoval Miroslav Strelec z kancelárie primátora mesta.



Domácnosti v rodinných domoch na území mesta v uplynulých mesiacoch obdržali 120-litrové žlté vrecia na združený zber plastov, kovov a tetrapakov a 240-litrové modré nádoby na papier. "S distribúciou sme začali už 15. mája tohto roka. K dnešnému dňu sme rozniesli nádoby a vrecia do 4 000 domácností v IBV na území Banskej Bystrice," uviedla regionálna riaditeľka Marius Pedersen Marianna Klobušická s tým, že zmena súvisí so zavedením novej vyhlášky zákona o odpade.



V najbližších týždňoch budú v lokalitách IBV zo stojísk postupne sťahované 1100-litrové kontajnery na plasty, tetrapaky, kovy a papier. Systém zberu skla ostane zachovaný a realizovaný bude naďalej prostredníctvom zelených kontajnerov. Frekvencia vývozu pre plasty, tetrapaky a kovy bola stanovená na jedenkrát za štyri týždne, papier bude vyvážaný raz za osem týždňov. Informácie o harmonograme dostanú obyvatelia rodinných domov do poštových schránok v najbližších dňoch.



"Vrecia a nádoby je potrebné v deň vývozu vyložiť do 6.00 h pred svoju nehnuteľnosť na verejne prístupné miesto. V prípade väčšieho množstva kartónových obalov je možné využiť aj zberný dvor v Radvani," dodal vedúci oddelenia odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev Mestského úradu v Banskej Bystrici Peter Suchý.