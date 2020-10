Pamätná izba pripomína históriu a tradície Nového Tekova

Nový Tekov 7. októbra (TASR) – Obec Nový Tekov v okrese Levice otvorila pamätnú izbu obce. Pamätná izba vznikla pri príležitosti 700. výročia prvej písomnej zmienky o obci v priestoroch bývalej školy, jednotriedky. Budova postavená v roku 1928 prešla renováciou, ktorú samospráva začala pred dvoma rokmi. „Postupne bola opravená strecha, vymenili sa všetky rozvody plynu, vody, elektriny a kanalizácie. Osadili sme drevené dvere, okná, podlahy,“ uviedol starosta Ladislav Nagy. Zrenovované priestory následne zaplnili zbierkové predmety. Väčšinu z nich obci zapožičalo Tekovské múzeum, časť exponátov pochádza z levickej pobočky Štátneho archívu Nitra a Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV).



Návštevníci sa môžu oboznámiť s históriou nielen Nového Tekova, ale aj Starého Tekova, ktorého súčasťou bol Nový Tekov až do prelomu 14. a 15. storočia. „Najstaršie dejiny obce sú zdokumentované na paneloch, kde je zhrnutá celá história obce,“ uviedla Jarmila Bátovská zo Štátneho archívu. Jednotlivé exponáty v pamätnej izbe sú úzko spojené s tradíciami a históriou obce, ktorá sa v minulosti preslávila chovom husí, žrebčínom, ale aj kúpeľníctvom a plávajúcim vodným mlynom. „V medzivojnovom období boli hlavným mestom husaciny Levice a okolitý región. Značná časť expozície je venovaná žrebčínu, ktorý obec v minulosti preslávil. Tekovský žrebčín prežil dve svetové vojny, no neprežil nedávnu privatizáciu,“ skonštatovala Bátovská.



Súčasťou expozície sú drevené sochy a rezbárske práce umeleckého rezbára Mátyása Nagya. Sochy v životnej veľkosti zachytávajú typické výjavy z histórie obce. „Rezbár sa pri ich tvorbe usiloval držať pôvodných modelov. Napríklad dievčatko v kroji stojace pri lavici v triede vyrezal podľa čiernobielej fotografie zo školského tabla z roku 1920,“ potvrdila Magdaléna Nováková z Tekovského múzea. Podľa jej slov je expozícia v porovnaní s klasickými výstavami v múzeách otvorenejšia. „Predpokladáme, že medzi návštevníkmi budú najmú deti, školáci. Chceli sme, aby si mohli všetky veci v pamätnej izbe vyskúšať, pochytať. Môžu si sadnúť do drevenej kade, do koča poskladaného z originálnych materiálov,“ povedala Nováková.



Pamätná izba bude otvorená na požiadanie, obec v nej plánuje organizovať počas letných mesiacov aktivity pre deti. V budúcnosti by sa mala expozícia rozšíriť aj v exteriéri, kde by mala byť umiestnená historická hasičská striekačka z 19. storočia, ale aj brička či hintov.