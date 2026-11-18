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Nový trenčiansky primátor J. Forgáč prevzal funkciu od R. Rybníčka
Forgáč poďakoval Trenčanom za dôveru, ktorú mu prejavili vo voľbách. Teší sa na spoluprácu s novozvolenými poslancami.
Autor TASR
Trenčín 18. novembra (TASR) - Nový primátor Trenčína Ján Forgáč (nezávislý) a 23 z 25 novozvolených poslancov mestského zastupiteľstva v Trenčíne zložili v stredu na ustanovujúcom zasadnutí mestského parlamentu sľub. Poslanci Zuzana Mišáková a Tomáš Vaňo zložia sľub na najbližšom zasadnutí.
Forgáč poďakoval Trenčanom za dôveru, ktorú mu prejavili vo voľbách. Teší sa na spoluprácu s novozvolenými poslancami. Dôležité je, aby pri všetkých diskusiách a rozhodnutiach nezabúdali na to, že sú tu pre všetkých obyvateľov Trenčína.
„Za uplynulých 16 rokov sa nám podarilo mesto posunúť výrazne vpred. Chcem poďakovať všetkým poslancom, pracovníkom mestského úradu, riaditeľom mestských organizácií, inštitúcií a najmä obyvateľom mesta. Rozvoj Trenčína je výsledkom spolupráce množstva ľudí. Osobitne chcem poďakovať Richardovi Rybníčkovi. Som hrdý, že som mohol byť 16 rokov súčasťou jeho tímu,“ povedal v úvodnom príhovore Forgáč.
Prioritami nového primátora bude pokračovanie v príprave dopravných infraštruktúrnych projektov. Verí, že koncom budúceho roka bude spustená modernizácia starého cestného mosta, a že do konca roka 2029 sa podarí pripraviť preložku cesty I/61. Jednou z hlavných priorít je i výstavba mestských nájomných bytov. Nevyhnutné bude, aby sa v budúcom roku začala výstavba nového cintorína, na starom centrálnom cintoríne je kapacita do konca roka 2028. Dôležité bude i pokračovanie v napĺňaní cieľov Európskeho hlavného mesta kultúry (EHMK).
Forgáčovi dalo v októbrových komunálnych voľbách hlas 12.413 Trenčanov (69,17 percenta), Miloš Mičega získal 4203 hlasov (23,42 percenta). Na ďalších miestach skončila Danica Birošová so ziskom 873 hlasov (4,86 percenta) a Michal Bratranec, ktorý získal 455 hlasov (2,53 percenta). Všetci kandidáti na trenčianskeho primátori boli nezávislí.
Najväčšie zastúpenie v novom mestskom zastupiteľstve v Trenčíne budú mať nezávislí poslanci, ktorých do lavíc zasadne 18. Okrem nezávislých sa do zastupiteľstva dostali už iba poslanci pravicovej koalície PS, SaS, KDH, Demokrati, OKS, Slovensko, ktorých je sedem. Zo zvolených poslancov je jedenásť súčasťou tímu nového primátora Trenčína Jána Forgáča Trenčín 2026+.
V 25-člennom mestskom zastupiteľstve obhájilo svoje mandáty 15 poslancov. V novom zastupiteľstve bude 20 mužov a päť žien.
Forgáč poďakoval Trenčanom za dôveru, ktorú mu prejavili vo voľbách. Teší sa na spoluprácu s novozvolenými poslancami. Dôležité je, aby pri všetkých diskusiách a rozhodnutiach nezabúdali na to, že sú tu pre všetkých obyvateľov Trenčína.
„Za uplynulých 16 rokov sa nám podarilo mesto posunúť výrazne vpred. Chcem poďakovať všetkým poslancom, pracovníkom mestského úradu, riaditeľom mestských organizácií, inštitúcií a najmä obyvateľom mesta. Rozvoj Trenčína je výsledkom spolupráce množstva ľudí. Osobitne chcem poďakovať Richardovi Rybníčkovi. Som hrdý, že som mohol byť 16 rokov súčasťou jeho tímu,“ povedal v úvodnom príhovore Forgáč.
Prioritami nového primátora bude pokračovanie v príprave dopravných infraštruktúrnych projektov. Verí, že koncom budúceho roka bude spustená modernizácia starého cestného mosta, a že do konca roka 2029 sa podarí pripraviť preložku cesty I/61. Jednou z hlavných priorít je i výstavba mestských nájomných bytov. Nevyhnutné bude, aby sa v budúcom roku začala výstavba nového cintorína, na starom centrálnom cintoríne je kapacita do konca roka 2028. Dôležité bude i pokračovanie v napĺňaní cieľov Európskeho hlavného mesta kultúry (EHMK).
Forgáčovi dalo v októbrových komunálnych voľbách hlas 12.413 Trenčanov (69,17 percenta), Miloš Mičega získal 4203 hlasov (23,42 percenta). Na ďalších miestach skončila Danica Birošová so ziskom 873 hlasov (4,86 percenta) a Michal Bratranec, ktorý získal 455 hlasov (2,53 percenta). Všetci kandidáti na trenčianskeho primátori boli nezávislí.
Najväčšie zastúpenie v novom mestskom zastupiteľstve v Trenčíne budú mať nezávislí poslanci, ktorých do lavíc zasadne 18. Okrem nezávislých sa do zastupiteľstva dostali už iba poslanci pravicovej koalície PS, SaS, KDH, Demokrati, OKS, Slovensko, ktorých je sedem. Zo zvolených poslancov je jedenásť súčasťou tímu nového primátora Trenčína Jána Forgáča Trenčín 2026+.
V 25-člennom mestskom zastupiteľstve obhájilo svoje mandáty 15 poslancov. V novom zastupiteľstve bude 20 mužov a päť žien.