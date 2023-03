Jurinová: Učebný odbor pre opatrovateľov by sa mal rozšíriť po kraji

Liptovský Mikuláš 6. marca (TASR) – Nový jednoročný učebný odbor pre opatrovateľov, ktorý vlani otvorili pri Strednej zdravotníckej škole v Liptovskom Mikuláši, by sa mal postupne rozšíriť aj do ďalších regiónov Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK). Pre TASR to v pondelok potvrdila predsedníčka ŽSK Erika Jurinová. Konkretizovala, že sa uvažuje o jeho experimentálnom etablovaní pri stredných zdravotníckych školách v Dolnom Kubíne a Žiline.



"Keby bol každý región nášho kraja pokrytý opatrovateľským odborom, boli by sme veľmi radi," podotkla Jurinová. Dodala, že záujem oň prejavili aj iné kraje v rámci Slovenska, najviac dopytov podľa jej slov zatiaľ prichádza z Nitrianskeho, Trenčianskeho a Trnavského kraja.



Odborných opatrovateľov pripravujú externou formou v Liptovskom Mikuláši od začiatku tohto školského roka. Štúdium funguje večernou formou a skončí sa záverečnou skúškou. Momentálne sú vo fáze experimentálneho overovania, následne ho vyhodnotia. Prihlášku vlani poslalo 36 záujemcov, na štúdium prijali 20. Odbor sa s pomocou ministerstva zdravotníctva podarilo zaradiť do štátneho vzdelávacieho systému, štúdium je preto bezplatné. Ako pre TASR uviedla riaditeľka odboru sociálnych vecí Úradu ŽSK Iveta Ďurišová, ak úspešne absolvujú experimentálne vzdelávanie a dostanú akreditačné číslo, bude sa odbor môcť rozšíriť aj do ďalších krajov.



Ďurišová podotkla, že v pláne je aj denné vyučovanie. "Denná forma by mala trvať tri roky a bude určená pre mladých ľudí, ktorí končia základnú školskú dochádzku," priblížila.