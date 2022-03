Nový urgentný príjem v bojnickej nemocnici začne fungovať v lete

Bojnice 25. marca (TASR) - Nový urgentný príjem v Nemocnici s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach začnú pacienti využívať na začiatku leta. Zdravotnícke zariadenie, ako i jeho zriaďovateľ Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) totiž ešte zabezpečujú prvotné vybavenie.



"Zo stavebného hľadiska chýbajú ešte vonkajšie úpravy, ktoré nemohli byť urobené pre poveternostné podmienky, ako i prístupová komunikácia. Stavbu by mal dodávateľ ukončiť do 30. apríla i s vonkajšími úpravami, potom budeme čakať na dodávky prvotného vybavenia," načrtol predseda TSK Jaroslav Baška.



Nový digitálny röntgen už kraj podľa neho vysúťažil a v súčasnosti je v lehote dodania, prvotné vybavenie, zdravotnícky materiál či expektačné lôžka dodajú firmy postupne v závislosti od ukončenia verejných obstarávaní. "Dúfam, že prvotné vybavenie príde počas mája a júna, aby sme mohli urgentný príjem pred letom otvoriť," podotkol.



"Nemocnica má reálnu spádovú oblasť približne 200.000 obyvateľov, nový urgentný príjem tak pre nich znamená európsky medicínsky štandard s moderným vybavením a dispozíciou," skonštatoval riaditeľ NsP Prievidza Peter Glatz.



Po spustení nového príjmu plánuje nemocnica podľa neho ten starý využiť na nové ambulancie, rovnako i traumatologickú ambulanciu. "Na nový urgentný príjem bude priamo nadväzovať aj nové oddelenie intenzívnej medicíny, na ktoré sa súťaží zhotoviteľ. V blízkosti je i CT pracovisko. Priestory tak budú navzájom komunikovať. Organizácia práce tak bude omnoho efektívnejšia ako doteraz a hlavne bola v nevyhovujúcich priestoroch," doplnil.



S výstavbou urgentného príjmu začali v novembri 2020. Jeho vybudovaním TSK reaguje na legislatívne požiadavky. Súčasťou objektu bude päť ambulancií, operačné miestnosti na zákroky, sádrovňa i izba s expektačnými lôžkami. Budova má i ekologické prvky v podobe zelenej strechy. "Celú stavbu financuje TSK zo svojho rozpočtu. Stavebné práce vyšli na viac ako štyri milióny eur, prvotné vybavenie na 1,1 milióna eur," vyčíslil Baška.



V nemocnici tiež budujú záložný zdroj energie za 800.000 eur. TSK v súčasnosti hľadá dodávateľa na vybudovanie nového oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny za 5,2 milióna eur, ako i rekonštrukcie kuchynského monobloku za 6,2 milióna eur.