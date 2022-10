Nový urgentný príjem v bojnickej nemocnici otvoria v polovici októbra

Bojnice 3. októbra (TASR) - Prevádzku nového urgentného príjmu plánuje Nemocnica s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach spustiť v polovici októbra. Fungovať bude aj ako školiace stredisko pre záchranárov.



"Ide o najmodernejší urgentný príjem v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) a jeden z najmodernejších na Slovensku. Ide o stopercentnú investíciu TSK, do budovy a vybavenia investoval približne 5,2 milióna eur," povedal v pondelok počas otvorenia príjmu riaditeľ NsP v Bojniciach Peter Glatz.



Nový urgentný príjem podľa neho umožní nemocnici riešiť problémy, ktoré starý príjem neumožňoval, čo znamená rýchle prebratie pacienta od rýchlej zdravotnej pomoci do desiatich až 15 minút. "Každý pacient prejde triediacou miestnosťou, bude tak okamžite informovaný, aký závažný je jeho zdravotný stav a podľa toho vie, či bude čakať hodinu, dve alebo tri. Tým sa odľahčí tlak, aby sme veľmi rýchlo mohli preberať pacientov v najkritickejšom zdravotnom stave," priblížil.



Príjem bude súčasne podľa riaditeľa slúžiť aj ako výučbové pracovisko pre záchranárov, ktorí nielen v tomto regióne, ale na celom Slovensku chýbajú. "Záchranári tam majú aj perfektné výučbové pracovisko s procesmi, ktoré sú bežné vo vyspelej Európe. Z postupov samozrejme profitujú aj pacienti v našej spádovej oblasti s približne 150.000 obyvateľmi," skonštatoval Glatz.



S prevádzkou príjmu chce nemocnica začať o dva alebo tri týždne, všetko je pripravené, potrebuje však, aby sa personál oboznámil s priestormi, novou technikou, doplnil primár urgentného príjmu Miloš Panovčík. "Nakoľko ide o urgent, nie je tu priestor na improvizáciu a učenie sa za chodu, ale každý z personálu už musí byť pripravený na ostrú prevádzku," poznamenal primár.



Starostlivosť o pacientov budú zabezpečovať lekári z oddelení, na sestry a záchranárov NsP momentálne robí nábor. "Momentálne sme v situácii, že sme natesno s personálom, uvidíme, čo čas prinesie, či nám niekto vypadne, ochorie. Prevádzku v dvoch zmenách ale vieme pokryť," deklaroval Panovčík.



Nové pracovisko má podľa neho päť špecializovaných ambulancií, internú, neurologickú, chirurgickú, traumatologickú, psychiatrickú. "Oproti starému urgentu tu máme navyše expektačnú miestnosť s piatimi lôžkami, ktoré slúžia na observáciu pacienta až do 24 hodín, infúznu terapiu, monitoring vitálnych funkcií. Máme tu infekčný box, röntgen, ktorý na starom pracovisku ako jeho súčasť nebol, resuscitačnú a zákrokovú miestnosť," dodal.