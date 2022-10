Nový urgentný príjem v bojnickej nemocnici spustili do prevádzky

Bojnice 24. októbra (TASR) - Nový urgentný príjem v Nemocnici s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach spustili v pondelok skoro ráno do ostrej prevádzky. Informovala o tom nemocnica na svojom webe.



Pacientov zdravotnícke zariadenie v tejto súvislosti prosí, aby už nechodili na starý urgentný príjem. "Zároveň žiadame o dodržiavanie zákazu parkovania na chodníkoch smerom k bufetu a rešpektovanie dopravného značenia v areáli," upozornila nemocnica.



Vstupná brána pri novom urgentnom príjme slúži podľa nej len pre sanitky, pacienti majú využívať hlavný vchod do nemocnice.



Nové pracovisko má päť špecializovaných ambulancií, internú, neurologickú, chirurgickú, traumatologickú a psychiatrickú. Jeho súčasťou je expektačná miestnosť s piatimi lôžkami, ktoré slúžia na observáciu pacienta až do 24 hodín, infúznu terapiu, monitoring vitálnych funkcií. Rovnako je tam infekčný box, röntgen, resuscitačná a zákroková miestnosť. Urgentný príjem bude slúžiť aj ako školiace stredisko pre záchranárov.