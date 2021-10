Nový úsek cyklotrasy spojí v Trenčíne cestný a starý železničný most

Trenčín 14. októbra (TASR) – Trenčianska radnica začala s výstavbou 2,6-kilometrového úseku cyklotrasy od nového cestného mosta po starý železničný most. Na sociálnej sieti o tom informoval primátor mesta Richard Rybníček.



„Nová cyklotrasa bude súčasťou konceptu rozvoja cyklistickej dopravy v Trenčíne, ktorá prepojí mestské časti s nadradeným cyklistickým systémom Vážskej cyklomagistrály. Na začiatku úseku povedie čiastočne po miestnej komunikácii na Ulici Ľ. Stárka a následne prejde na hrádzu. Práve na hrádzi bude situovaná väčšia časť cyklotrasy. Pod starým cestným mostom prejde do novej cyklistickej cestičky pozdĺž hrádze popri Váhu a končiť sa bude pri starom železničnom moste,“ informoval Rybníček.



Práce v hodnote takmer 315.000 eur by mali trvať štyri mesiace. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % a 10 % zo štátneho rozpočtu SR. Zvyšných 5 % mesto zaplatí zo svojho rozpočtu. Zhotoviteľom stavby je spoločnosť Strabag, ktorá uspela vo verejnom obstarávaní.