Nový úsek cyklotrasy v Trenčíne by mali dokončiť do začiatku leta

Trenčín 14. apríla (TASR) – Trenčianska radnica finišuje s výstavbou úseku cyklotrasy od nového cestného po starý železničný most. So stavbou začali v októbri minulého roka, nová cyklotrasa by mala byť hotová najneskôr do začiatku leta.



Ako informovala hovorkyňa Trenčína Erika Ságová, cyklotrasa v dĺžke viac ako vyše 2,6 kilometra bude súčasťou konceptu rozvoja cyklistickej dopravy v Trenčíne. Prepojí mestské časti s nadradeným cyklistickým systémom Vážskej cyklomagistrály.



„Úsek povedie čiastočne po miestnej komunikácii na Ulici Ľ. Stárka a následne prejde na hrádzu. Na hrádzi bude situovaná väčšia časť cyklotrasy. Pod starým cestným mostom prejde do novej cyklistickej cestičky pozdĺž hrádze popri Váhu a končiť bude pri starom železničnom moste,“ doplnila hovorkyňa s tým, že v rámci mestskej investičnej akcie sa vybudujú aj dve nové schodiská na hrádzu a dve nové nájazdové rampy pre cyklistov.



Celkové náklady na výstavbu dosiahnu 315.000 eur, 85 percent nákladov uhradí Európska únia, 10 percent pôjde zo štátneho rozpočtu a päť percent zaplatí zo svojho rozpočtu mesto.