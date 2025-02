Nový územný plán v Nitre vznikne z návrhu 2M Ateliér architektúry

Nitra 4. februára (TASR) - Návrh spoločnosti 2M Ateliér architektúry sa stane podkladom pre tvorbu nového územného plánu mesta Nitra. Jeho autori uspeli v súťaži, prostredníctvom ktorej mesto Nitra hľadalo odborníkov pre spracovanie vízie pre územný plán, informoval hovorca mesta Tomáš Holúbek.



Výber najlepšieho návrhu prebiehal súťažným dialógom. Ten sa vyhlasuje pre neobmedzený počet záujemcov. V prvej etape záujemcovia predkladali libreto a zoznam svojich skúseností. Na základe hodnotenia komisie postúpili do druhej etapy tri architektonické tímy.



Druhá etapa mala tri fázy. Začala sa úvodnou konferenciou, kde mesto a experti prezentovali očakávané zmeny v území a očakávania od nového územného plánu. Uchádzači následne pripravili koncepty riešenia, ktoré prezentovali komisii. Tá zaslala svoje odporúčania na zapracovanie do finálnych návrhov, skonštatoval Branislav Šarmír, sekretár súťaže. V individuálnej prezentácii návrhov riešenia uchádzači predložili aj cenové ponuky.



Najviac bodov získal od hodnotiacej komisie 2M Ateliér architektúry. "Dopravná koncepcia je založená primárne na koľajovej doprave, preferencii hromadnej autobusovej dopravy a postupnej premeny dopravy v prospech jej upokojenia. Podnetnou myšlienkou je systém dopravnej cirkulácie, ktorá má ambíciu optimalizovať prepravné toky individuálnej dopravy," zhodnotila komisia víťazný návrh.



Súťažný dialóg sa končí uzatvorením zmluvy s víťazným tímom. Ten na základe pripomienok mesta dopracuje svoj návrh do územnej štúdie, ktorá sa stane podkladom pre tvorbu nového územného plánu. Druhou úlohou víťazov bude dohľad nad samotnou realizáciou nového územného plánu.