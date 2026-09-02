< sekcia Regióny
Nový web umožňuje skontrolovať aktivitu martinských poslancov
Pri spracovaných údajoch zároveň umožňuje používateľovi dostať sa k pôvodnému zdroju a overiť si, čo sa na rokovaní skutočne stalo.
Autor TASR
Martin 2. septembra (TASR) - Dochádzku martinských mestských poslancov na rokovaniach zastupiteľstva, ich zapájanie do diskusie, ale aj hlasovanie pri konkrétnych rozhodnutiach monitoruje nová webová stránka SkontrolujPoslanca.sk. Ako TASR informoval jej tvorca Branislav Beler, na jednom mieste sú zhromaždené verejne dostupné informácie o práci poslancov Mestského zastupiteľstva v Martine.
Pri spracovaných údajoch zároveň umožňuje používateľovi dostať sa k pôvodnému zdroju a overiť si, čo sa na rokovaní skutočne stalo. „Verejné informácie tu už dávno sú. Problém je, že občan musí niekedy prejsť zápisnice, hlasovania a niekoľkohodinové videá, aby našiel odpoveď na jednu jednoduchú otázku. My sa ich snažíme dať na jedno miesto a zároveň zachovať cestu späť k pôvodnému zdroju,“ uviedol Beler.
Podľa jeho slov si občan môže vytvoriť vlastný obraz o tom, ktorí poslanci sa počas volebného obdobia aktívne zapájali do práce zastupiteľstva, diskutovali alebo prinášali návrhy a ktorých aktivita bola menšia. „Poslanca si volíme na celé volebné obdobie. Preto by malo byť jednoduché zistiť nielen to, či na zastupiteľstvo chodil, ale aj čo tam robil. Či diskutoval, prichádzal s návrhmi a ako hlasoval pri rozhodnutiach, ktoré ovplyvňujú mesto,“ poznamenal Beler.
Aktuálna martinská databáza obsahuje údaje o 31 súčasných poslancoch. Spracovaných je približne 118 hodín vecnej diskusie, 213 identifikovaných návrhov a 1530 potvrdených hlasovacích udalostí. „Pri spracovaní údajov sa rozlišuje napríklad medzi neprítomnosťou poslanca a prípadom, keď bol na rokovaní prítomný, ale pri konkrétnom hlasovaní nehlasoval. Návrh sa konkrétnemu poslancovi pripisuje iba vtedy, ak sa jeho autorstvo podarilo overiť,“ doplnil autor webu.
Martin je pilotným projektom a už v blízkej dobe by rovnakým spôsobom mali mať možnosť skontrolovať prácu svojich mestských poslancov aj Žilinčania. „Pripravujeme aj Žilinský samosprávny kraj a rovnakým spôsobom by sme chceli postupne sprístupňovať verejné údaje aj z ďalších samospráv,“ uzavrel Beler.
Pri spracovaných údajoch zároveň umožňuje používateľovi dostať sa k pôvodnému zdroju a overiť si, čo sa na rokovaní skutočne stalo. „Verejné informácie tu už dávno sú. Problém je, že občan musí niekedy prejsť zápisnice, hlasovania a niekoľkohodinové videá, aby našiel odpoveď na jednu jednoduchú otázku. My sa ich snažíme dať na jedno miesto a zároveň zachovať cestu späť k pôvodnému zdroju,“ uviedol Beler.
Podľa jeho slov si občan môže vytvoriť vlastný obraz o tom, ktorí poslanci sa počas volebného obdobia aktívne zapájali do práce zastupiteľstva, diskutovali alebo prinášali návrhy a ktorých aktivita bola menšia. „Poslanca si volíme na celé volebné obdobie. Preto by malo byť jednoduché zistiť nielen to, či na zastupiteľstvo chodil, ale aj čo tam robil. Či diskutoval, prichádzal s návrhmi a ako hlasoval pri rozhodnutiach, ktoré ovplyvňujú mesto,“ poznamenal Beler.
Aktuálna martinská databáza obsahuje údaje o 31 súčasných poslancoch. Spracovaných je približne 118 hodín vecnej diskusie, 213 identifikovaných návrhov a 1530 potvrdených hlasovacích udalostí. „Pri spracovaní údajov sa rozlišuje napríklad medzi neprítomnosťou poslanca a prípadom, keď bol na rokovaní prítomný, ale pri konkrétnom hlasovaní nehlasoval. Návrh sa konkrétnemu poslancovi pripisuje iba vtedy, ak sa jeho autorstvo podarilo overiť,“ doplnil autor webu.
Martin je pilotným projektom a už v blízkej dobe by rovnakým spôsobom mali mať možnosť skontrolovať prácu svojich mestských poslancov aj Žilinčania. „Pripravujeme aj Žilinský samosprávny kraj a rovnakým spôsobom by sme chceli postupne sprístupňovať verejné údaje aj z ďalších samospráv,“ uzavrel Beler.