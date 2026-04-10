Nový zážitok na hrade Beckov prináša mobilná aplikácia
Autor TASR
Beckov 10. apríla (TASR) - Nový spôsob spoznávania histórie hradu Beckov a moravského hradu Cimburk prináša mobilná aplikácia Za hradnými príbehmi. Aplikáciu predstavia v piatok na hrade Beckov. Informoval o tom riaditeľ neziskovej organizácie Hrad Beckov Peter Pastier.
„Jedinečná aplikácia vznikla v rámci cezhraničnej spolupráce hradov Beckov a Cimburk a prináša návštevníkom úplne nový spôsob spoznávania histórie. Prostredníctvom interaktívnych príbehov, historických postáv a hravých úloh sa návštevník stáva súčasťou života stredovekého hradu. Rozhodnutia návštevníkov ovplyvňujú, aký príbeh prežije,“ informoval Pastier.
Projekt podľa neho spája moderné technológie s autentickým prostredím pamiatok a ponúka mobilnú aplikáciu s vetviacimi sa príbehmi a rôznymi trasami, offline zážitok priamo v priestore hradu a edukatívno-zábavnú formu vhodnú pre deti aj dospelých. Prepája tiež histórie Slovenska a Česka cez spoločné príbehy a osobnosti.
Projekt bol financovaný z Interreg Slovensko - Česko 2021 - 2027 z Fondu malých projektov. Celková výška rozpočtu bola viac ako 60.000 eur, dotácia predstavovala viac ako 55.000 eur.
„Ide o unikátny turistický produkt, ktorý motivuje návštevníkov objavovať hrad opakovane a zároveň prepája dva významné hrady,“ uzavrel Pastier.
