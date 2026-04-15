Nový zber odpadu v Modrom Kameni zhodnotia po roku na konci júna
Paušálny poplatok za zber komunálneho odpadu v Modrom Kameni je v súčasnosti 40 eur na osobu a na rok.
Autor TASR
Modrý Kameň 15. apríla (TASR) - Mesto Modrý Kameň vo Veľkokrtíšskom okrese zaviedlo nový systém zberu komunálneho odpadu, na ktorý si ľudia začínajú zvykať a smetí je menej. TASR o tom informovala primátorka Mária Bednárová s tým, že celkové oficiálne zhodnotenie ročného zberu však bude koncom júna tohto roka.
Spresnila, že cieľom kódovania košov je naučiť ľudí triediť smeti, a tým aj šetriť peniaze. „Čo sa týka množstva vyzbieraného komunálneho odpadu, priebežne sme ho vyhodnocovali na konci minulého roka. Obyvatelia si zvykajú, že počas zberu netreba nádoby povinne vykladať každé dva týždne,“ objasnila.
Nový projekt rozbehli v Modrom Kameni vlani v lete. Skenovaním kódov získajú údaje o počte vyvezených zberných košov. Vedenie mesta tak získava presný prehľad o tom, ktorá domácnosť si koľkokrát v roku dala vyviesť nádobu s odpadom, i to, aký mala objem. Po letnom vyhodnotení by podľa primátorky malo nasledovať odmeňovanie najdisciplinovanejších občanov. „A to finančnými úľavami alebo niečím podobným,“ zdôraznila.
Bednárová spomenula, že šetrenie sa má prejaviť v znížení poplatkov za deponáciu, ktoré si zberová spoločnosť účtuje podľa množstva vyvezeného komunálneho odpadu. Zámerom je nevyvážať nádoby poloprázdne. Súvisí to aj s tým, že šetria na manipulačnom poplatku, ktorý si zberová spoločnosť účtuje pri vyzdvihnutí nádoby do smetiarskeho auta. Podotkla, že keď sa občania naučia separovať, komunálny odpad im bude ubúdať, budú ho menej vyvážať a nemusí sa zvyšovať poplatok za jeho vývoz.
Paušálny poplatok za zber komunálneho odpadu v Modrom Kameni je v súčasnosti 40 eur na osobu a na rok. Oproti minulému roku ho nezvyšovali. Primátorka zdôraznila, že občanov žiada o zvýšenú pozornosť pri separácii.
Spresnila, že cieľom kódovania košov je naučiť ľudí triediť smeti, a tým aj šetriť peniaze. „Čo sa týka množstva vyzbieraného komunálneho odpadu, priebežne sme ho vyhodnocovali na konci minulého roka. Obyvatelia si zvykajú, že počas zberu netreba nádoby povinne vykladať každé dva týždne,“ objasnila.
Nový projekt rozbehli v Modrom Kameni vlani v lete. Skenovaním kódov získajú údaje o počte vyvezených zberných košov. Vedenie mesta tak získava presný prehľad o tom, ktorá domácnosť si koľkokrát v roku dala vyviesť nádobu s odpadom, i to, aký mala objem. Po letnom vyhodnotení by podľa primátorky malo nasledovať odmeňovanie najdisciplinovanejších občanov. „A to finančnými úľavami alebo niečím podobným,“ zdôraznila.
Bednárová spomenula, že šetrenie sa má prejaviť v znížení poplatkov za deponáciu, ktoré si zberová spoločnosť účtuje podľa množstva vyvezeného komunálneho odpadu. Zámerom je nevyvážať nádoby poloprázdne. Súvisí to aj s tým, že šetria na manipulačnom poplatku, ktorý si zberová spoločnosť účtuje pri vyzdvihnutí nádoby do smetiarskeho auta. Podotkla, že keď sa občania naučia separovať, komunálny odpad im bude ubúdať, budú ho menej vyvážať a nemusí sa zvyšovať poplatok za jeho vývoz.
Paušálny poplatok za zber komunálneho odpadu v Modrom Kameni je v súčasnosti 40 eur na osobu a na rok. Oproti minulému roku ho nezvyšovali. Primátorka zdôraznila, že občanov žiada o zvýšenú pozornosť pri separácii.