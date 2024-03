Nový zdroj vykurovania by mal priniesť nižšiu cenu tepla pre Prievidzu

Prievidza 2. marca (TASR) - Vykurovanie na hornej Nitre prešlo túto vykurovaciu sezónu zo spaľovania hnedého uhlia na obnoviteľné zdroje energie a plyn. Nový zdroj tepla by mal priniesť i nižšiu cenu tepla pre odberateľov v Prievidzi.



Spoločnosť Prievidzské tepelné hospodárstvo (PTH) počas tejto vykurovacej sezóny nezaznamenala zásadné problémy. "Zariadenia sú moderné a plne funkčné. Jediná problematika, ktorú je potrebné doriešiť, je doladenie celej sústavy. To znamená, naučiť sa s ňou robiť čo najoptimálnejšie a najekonomickejšie. Inak to môžeme hodnotiť veľmi pozitívne," skonštatoval pre TASR predseda predstavenstva spoločnosti Rastislav Januščák.



Vykurovanie pre Prievidzu podľa neho zabezpečovala spoločnosť cez zimu i plynom, bez ktorého by teplo v dostatočnom množstve nevyrobila. "Keď sa oteplí, plyn budeme odstavovať úplne a pôjdeme len na obnoviteľné zdroje z bane Cigeľ," avizoval.



Súčasťou obnoviteľných zdrojov na bani sú štyri megawatty (MW) tepla cez tepelné čerpadlá, ktoré využívajú banské vody a premieňajú ich na teplo na vykurovanie. "Na to, aby bola táto práca ešte efektívnejšia, sme vybudovali solárny park s výkonom dva MW na výrobu tepla. Je to 1300 solárnych panelov na obrovskej ploche bývalej skládky uhlia. Ide o jeden z najväčších parkov na území bývalého Československa," priblížil Januščák.



Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) schválil i cenu tepla pre PTH na tento rok. "Zatiaľ sme mali schválený návrh ceny tepla na úrovni 184 eur za megawatthodinu (MWh) bez dane z pridanej hodnoty. Je to cena približne o 12 percent nižšia oproti skladbe ceny z minulého roka, keď porovnávam výrobu v elektrárni plus PTH. Tam to bolo na úrovni 209 eur za MWh," ozrejmil Januščák. Z toho variabilná zložka, ktorá priamo vplýva na cenu, teda na spotrebu palív, je podľa neho nižšia až o 25 percent.



"Niektoré položky sa nám vyvíjajú pozitívnejšie, ako sme predpokladali. Prvýkrát kúrime, nevedeli sme presnú spotrebu plynu. Vyzerá, že pri vyúčtovaní ceny tepla po roku 2024 by sme sa mohli dostať ešte nižšie," doplnil predseda predstavenstva s tým, že nižšia cena by mala byť aj po roku 2025.



V prípade Novák a Zemianskych Kostolian sú objemové jednotky podobné ako v Prievidzi. Cena pre odberateľov je na úrovni minulého roka, keďže ide o malý odber tepla a náročnosť investície zaťažila fixnú zložku. Variabilná zložka je však výrazne nižšia, čo do budúcnosti pri odpisoch naznačuje klesanie i fixnej zložky, dodal Januščák.



Prievidzská spoločnosť je od roku 2024 hlavným distribútorom a dodávateľom tepla pre Prievidzu, Nováky a Zemianske Kostoľany. Nový zdroj vykurovania vybudovala v nadväznosti na ukončenie všeobecného hospodárskeho záujmu výroby elektriny z domáceho uhlia. Do Elektrárne Nováky ho dodávali Hornonitrianske bane Prievidza (HBP), ktoré vlani ukončili ťažbu.



Väčšinovým akcionárom spoločnosti s 51-percentným podielom je mesto Prievidza, zvyšných 49 percent má spoločnosť Hornonitrianske bane zamestnanecká.