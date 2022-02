Novým mestským poslancom v Bratislave sa stane Bučan, nahradí Kríža

Bratislava 18. februára (TASR) - Novým bratislavským mestským poslancom za mestskú časť Petržalka sa stane Ján Bučan. V poslaneckom zbore vo štvrtok 24. februára zasadne na uvoľnené miesto po Oliverovi Krížovi, ktorý sa k 31. decembru 2021 vzdal poslaneckého mandátu. Vyplýva to z oznámenia zverejnenom na úradnej tabuli hlavného mesta.



Bučan nastúpi ako náhradník za volebný obvod číslo 16 - Petržalka s najväčším počtom platných hlasov 5737. Ako poslanec pôsobí aj v petržalskom miestnom zastupiteľstve. V minulosti bol vicestarostom tejto počtom obyvateľov najväčšej mestskej časti Bratislavy. V komunálnych voľbách v roku 2018 kandidoval na post petržalského starostu. Pôsobí v občianskom združení My sme Petržalka.



Dlhoročný komunálny politik Oliver Kríž v decembri 2021 na rokovaní mestského parlamentu oznámil, že sa vzdá mandátu bratislavského mestského poslanca. Svoje rozhodnutie zdôvodnil nedostatkom entuziazmu a energie. Ku koncu minulého roka sa vzdal spoločne so svojim bratom Jurajom aj mandátu poslanca v petržalskom miestnom zastupiteľstve.