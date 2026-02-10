< sekcia Regióny
Novým členom asociácie PAMOS sa stala Žilinská univerzita v Žiline
Spolupráca s akademickou obcou podľa asociácie prináša do parkovacej politiky nový rozmer.
Autor TASR
Žilina 10. februára (TASR) - Novým členom Parkovacej asociácie miest a obcí Slovenska (PAMOS) sa stala Žilinská univerzita v Žiline. Asociácia týmto krokom rozširuje svoju členskú základňu o akademickú obec a zároveň sa otvára systematickej spolupráci s univerzitným prostredím. TASR o tom informoval predseda asociácie Peter Bánovec.
„Ide o prvý prípad zapojenia univerzity do parkovacej asociácie na území bývalého Československa. Zároveň ide o krok, ktorý je v kontexte Európy stále výnimočný - akademickí členovia nie sú bežnou súčasťou ani v rámci Európskej parkovacej asociácie,“ uviedol Bánovec.
Spolupráca s akademickou obcou podľa asociácie prináša do parkovacej politiky nový rozmer v podobe prepojenia výskumu, dát, metodík a praxe samospráv, odborných zázemí pre legislatívne návrhy a hodnotenie dosahov regulácie, možnosti zapojenia študentov a výskumníkov do reálnych projektov miest a obcí, posilnenia objektivity a odbornej kredibility parkovacích politík.
„Tešíme sa na spoluprácu nielen s univerzitou ako inštitúciou, ale aj s konkrétnymi odborníkmi, ktorí dlhodobo prinášajú kvalitné výstupy v oblasti dopravy, mobility a verejného priestoru. Vstup akademického sektora do PAMOS považujeme za strategický krok,“ dodalo vedenie asociácie.
