Novým dekanom Teologickej fakulty Trnavskej univerzity je R. P. Górski
Górski je tiež členom edičnej rady vedeckého časopisu VEDA.
Autor TASR
Trnava/Bratislava 8. októbra (TASR) - Teologickú fakultu Trnavskej univerzity povedie najbližšie štyri roky Remigiusz Piotr Górski, ktorého do funkcie dekana zvolilo volebné zhromaždenie. Rektor univerzity Miloš Lichner mu v stredu odovzdal menovací dekrét. Univerzita o tom informovala na svojom webe.
„Górski pôsobí na katedre praktickej teológie a je odborníkom na kanonické právo. Okrem akademickej činnosti je aktívny aj v Bratislavskej arcidiecéze, kde pôsobí ako promótor spravodlivosti ad casum a sudca Metropolitného tribunálu,“ priblížila univerzita. Górski je tiež členom edičnej rady vedeckého časopisu VEDA.
