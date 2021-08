Novým generálnym riaditeľom VÚSCH sa stal Štefan Lukačín

Košice 6. augusta (TASR) - Novým predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb (VÚSCH), a.s. sa s účinnosťou od štvrtka (5. 8.) stal Štefan Lukačín. Stalo sa tak na základe rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR, ktoré je jediným akcionárom spoločnosti. Predchádzalo tomu výberové konanie na obsadenie člena jej štatutárneho orgánu, informoval v piatok VÚSCH.



Kardiochirurg Lukačín bol predtým členom predstavenstva VÚSCH a v čele ústavu nahradil Antona Juru. Ten sa nezúčastnil na výberovom konaní, ktoré sa konalo 2. augusta. „Výsledok výberového konania potvrdil správnosť pozitívnych ekonomických a medicínskych výsledkov aktuálneho vedenia VÚSCH, a.s.,“ uviedol ústav v tlačovej správe.



Podpredsedom predstavenstva VÚSCH ostáva Martin Studenčan, ktorý úspešne absolvoval riadne výberové konanie v decembri 2020, a ktorý zároveň pracuje na pozícii riaditeľa sekcie zdravotnej starostlivosti pre nechirurgické odbory. Jura vo VÚSCH pôsobí na pozícii riaditeľa sekcie ekonomiky a prevádzky.



Lukačín má viac ako 26-ročnú prax v chirurgii a kardiochirurgii, v roku 1997 bol zakladajúcim členom kardiochirurgického programu v Košiciach a významne sa spolupodieľal na zavedení nových operačných postupov v kardiochirurgii.



„Mojimi prioritami je pokračovať v už rozbehnutých projektoch VÚSCH, a.s. a zároveň aplikovať moderné trendy nových operačných a invazívnych metód do medicínskej praxe s cieľom zlepšenia kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti, výsledkom čoho bude spokojný pacient. Zároveň za prioritu považujem vytvárať pozitívnu atmosféru na pracovisku, a tým uľahčovať mimoriadne psychicky a fyzicky náročnú prácu zdravotníckeho personálu,“ uviedol nový generálny riaditeľ. Plánuje tiež rozvíjať aktívnu spoluprácu s partnermi, predovšetkým s Lekárskou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ), Univerzitnou nemocnicou Louisa Pasteura (UNLP), kardiologickou ambulantnou sférou, ako aj pracovať na spoločných celoslovenských projektoch s Národným ústavom srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH) a Stredoslovenským ústavom srdcových a cievnych chorôb (SÚSCH).



Do februára tohto roku bol na čele VÚSCH František Sabol, z postu predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa ho odvolal vtedajší minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO).