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Novým generálnym sekretárom Konferencie biskupov bude kňaz I. Ružička

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Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Turanovič

Ružička vystrieda vo funkcii doterajšieho generálneho sekretára banskobystrického diecézneho biskupa Mariána Chovanca, ktorý túto službu zastával od roku 2000.

Autor TASR
Nitra 4. júla (TASR) - Novým generálnym sekretárom Konferencie biskupov Slovenska (KBS) bude v novom päťročnom funkčnom období kňaz Ivan Ružička. Rozhodli o tom slovenskí biskupi na 114. plenárnom zasadnutí KBS, ktoré sa dnes končí v Nitre.

Ružička vystrieda vo funkcii doterajšieho generálneho sekretára banskobystrického diecézneho biskupa Mariána Chovanca, ktorý túto službu zastával od roku 2000. Biskupovi Chovancovi sa funkčné obdobie skončilo v júni tohto roka, informovala Tlačová kancelária KBS.

Počas dvojdňového rokovania sa 16 slovenských biskupov venovalo aktuálnym otázkam života katolíckej cirkvi na Slovensku, diskutovali o pastoračných výzvach, liturgických témach i ďalších organizačných záležitostiach.
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