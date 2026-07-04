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Novým generálnym sekretárom Konferencie biskupov bude kňaz I. Ružička
Ružička vystrieda vo funkcii doterajšieho generálneho sekretára banskobystrického diecézneho biskupa Mariána Chovanca, ktorý túto službu zastával od roku 2000.
Autor TASR
Nitra 4. júla (TASR) - Novým generálnym sekretárom Konferencie biskupov Slovenska (KBS) bude v novom päťročnom funkčnom období kňaz Ivan Ružička. Rozhodli o tom slovenskí biskupi na 114. plenárnom zasadnutí KBS, ktoré sa dnes končí v Nitre.
Ružička vystrieda vo funkcii doterajšieho generálneho sekretára banskobystrického diecézneho biskupa Mariána Chovanca, ktorý túto službu zastával od roku 2000. Biskupovi Chovancovi sa funkčné obdobie skončilo v júni tohto roka, informovala Tlačová kancelária KBS.
Počas dvojdňového rokovania sa 16 slovenských biskupov venovalo aktuálnym otázkam života katolíckej cirkvi na Slovensku, diskutovali o pastoračných výzvach, liturgických témach i ďalších organizačných záležitostiach.
Ružička vystrieda vo funkcii doterajšieho generálneho sekretára banskobystrického diecézneho biskupa Mariána Chovanca, ktorý túto službu zastával od roku 2000. Biskupovi Chovancovi sa funkčné obdobie skončilo v júni tohto roka, informovala Tlačová kancelária KBS.
Počas dvojdňového rokovania sa 16 slovenských biskupov venovalo aktuálnym otázkam života katolíckej cirkvi na Slovensku, diskutovali o pastoračných výzvach, liturgických témach i ďalších organizačných záležitostiach.