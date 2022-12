Novým hlavným architektom Bratislavy je J. Šujan, nahradil I. Konrad

Bratislava 17. decembra (TASR) – Mesto Bratislava má nového hlavného architekta. Je ním Juraj Šujan, ktorý od roku 2019 pôsobil ako poradca primátora Bratislavy Matúša Valla pre rozvoj mesta a územné plánovanie. Vo funkcii hlavného architekta nahradil Ingrid Konrad, ktorá z tohto postu odišla po viac ako 11 rokov na vlastnú žiadosť.



"Ako svoju základnú úlohu vnímam koordináciu a odborné usmerňovanie územného rozvoja a územnoplánovacích činností na území mesta, prípravu nového územného plánu a do jeho schválenia aj priebežnú aktualizáciu súčasného," skonštatoval Šujan.



Napomôcť tým chce rozvoju kultivovaného, rozumne rastúceho mesta na princípoch kompaktného, polycentrického a funkčne zmiešaného mesta. To by malo mať navzájom prepojenú sieť kvalitných verejných priestorov, fungujúcu najmä verejnú dopravu a dostatkom urbánnej zelene tak, aby bolo pripravené na zmenu klímy.



V náplni jeho práce ako poradcu primátora bolo usmerňovanie rozvoja mesta, najmä územnoplánovacích pracovísk magistrátu a Metropolitného inštitútu Bratislavy. Podieľal sa na nastavení posudzovania investičných zámerov, aktualizácii územného plánu Bratislavy či príprave nového. Spolupracoval na metodických dokumentoch i na Koncepcii mestskej bytovej politiky 2020 - 2030. Viedol tiež pracovnú skupinu pre územný a mestský rozvoj strategického dokumentu hlavného mesta Bratislava 2030.



Ako architekt pôsobil od roku 1987. Medzi jeho realizácie patria obytné súbory Rozadol, Karloveské rameno, Malé Krasňany, bytový dom Medický park či administratívne budovy Westend Square a Westend Plazza v Bratislave. Je laureátom Ceny za architektúru CE.ZA.AR a ďalších architektonických cien. Pôsobí v stavovských organizáciách a akademických grémiách. V rokoch 2007 až 2013 bol predsedom Slovenskej komory architektov, v súčasnosti je členom predstavenstva komory, Správnych rád Slovenskej technickej univerzity a Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.