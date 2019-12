Novým hlavným kontrolórom Nitrianskeho kraja sa stal J. Andraško

Nitra 9. decembra (TASR) – Nitriansky samosprávny kraj (NSK) bude mať nového hlavného kontrolóra. Krajskí poslanci v pondelok v tajnej voľbe zvolili Juraja Andraška, ktorý v tejto funkcii nahradí doterajšieho hlavného kontrolóra Ignáca Púchovského.



Andraško má 57 rokov. Ako uviedol, v štátnej správe pôsobí 20 rokov. „Posledných šesť rokov som pôsobil na útvare hlavného kontrolóra ako kontrolór. Chcem využiť tie skúsenosti, ktoré z predchádzajúceho obdobia mám. Myslím si, že po 12 rokoch treba zmenu, treba priniesť nové myšlienky a nápady. Treba zmeniť prístup a viacej spolupracovať medzi jednotlivými oddeleniami útvaru hlavného kontrolóra aj s oddeleniami Úradu NSK,“ povedal Andraško.



Pri voľbe hlavného kontrolóra NSK spôsobil rozruch list, v ktorom sa neznámy autor vydával za Andraška. „V tomto zosnovanom liste som predstavený ako bývalý policajt. Niekto si vymyslel môj program a rozposlal to poštou organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. Následne elektronickou poštou s falošnou adresou poslal list aj starostom a primátorom hlavne v okrese Levice a Komárno,“ uviedol Andraško.



Ten sa od falošného listu dištancoval a podal v tejto veci aj trestné oznámenie. „Ja mám záujem, aby sa spravodlivosť ukázala, myslím si, že to treba riešiť, treba sa očistiť. Ak niekto niečo má proti mne, tak nech sa to ukáže. Trestné oznámenie je podané, takže teraz to už je na orgánoch činných v trestnom konaní,“ dodal Andraško.