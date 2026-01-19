Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Novým krajským prokurátorom v Žiline sa stal Marcel Gondžur

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Do funkcie ho vymenoval generálny prokurátor Maroš Žilinka.

Žilina 19. januára (TASR) - Krajskú prokuratúru v Žiline vedie od pondelka Marcel Gondžur. Do funkcie ho vymenoval generálny prokurátor Maroš Žilinka. TASR o tom informovala hovorkyňa Generálnej prokuratúry (GP) SR Zuzana Drobová.

Doplnila, že Žilinka vymenoval Gondžura do funkcie krajského prokurátora v Žiline na základe výsledkov výberového konania a po predchádzajúcom odporúčajúcom vyjadrení Rady prokurátorov Slovenskej republiky s účinnosťou od 19. januára 2026.

Pozícia krajského prokurátora v Žiline bola voľná od 9. decembra 2025, kedy generálny prokurátor odvolal z funkcie Tomáša Balogha. Oprávnenia krajského prokurátora odvtedy vykonávala námestníčka pre trestný úsek.
