Novým krajským riaditeľom HaZZ v Trenčíne je Miloslav Tužinský

Bratislava/Trenčín 21. augusta (TASR) - Novým riaditeľom Krajského riaditeľstva (KR) Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trenčíne je Miloslav Tužinský. Do funkcie ho vymenoval 15. augusta predseda vlády SR poverený riadením Ministerstva vnútra SR Ľudovít Ódor na návrh prezidenta HaZZ Pavla Mikuláška. Informovala o tom hovorkyňa Prezídia HaZZ Bianka Královičová.



Rozhodnutie o vymenovaní do funkcie odovzdali novému riaditeľovi na pôde KR HaZZ v Trenčíne štátny tajomník MV SR Martin Královič spolu s prezidentom HaZZ.



Miloslav Tužinský pôsobí v HaZZ od roku 1997, keď začal pracovať na odbore požiarnej ochrany Krajského úradu v Trenčíne. Od roku 2002 zastával funkciu odborného inšpektora na Krajskom riaditeľstve HaZZ v Trenčíne. Od roku 2004 do roku 2006 vykonával funkciu samostatného odborného inšpektora špecialistu a v rokoch 2006 a 2007 pôsobil ako vedúci oddelenia operačného riadenia a IZS.



Od roku 2008 vykonával funkciu vedúceho operatívno-technického oddelenia, od začiatku januára tohto roku ho vymenovali na zastupovanie riaditeľa Krajského riaditeľstva HaZZ v Trenčíne.