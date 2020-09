Novým mestským poslancom v Bratislave je Drahan Petrovič

Bratislava 24. septembra (TASR) – Bratislavský mestský parlament má nového poslanca. Zložením sľubu na štvrtkovom rokovaní mestského zastupiteľstva sa ním stal Drahan Petrovič. V poslaneckom zbore zasadol na uvoľnené miesto po Vladimírovi Dolinayovi, ktorý koncom júla tragicky zahynul. Mestskí poslanci si Dolinaya vo štvrtok uctili minútou ticha.



Petrovič nastupuje ako náhradník na post poslanca mestského zastupiteľstva s najväčším počtom platných hlasov 6105 za hnutie Progresívne Slovensko vo volebnom obvode číslo 16 – Petržalka. Petrovič je architekt so špecializáciou na bývanie, verejný priestor a tvorbu miest. Od roku 2000 do roku 2008 pôsobil v Kanade. "Jedným z dôvodov môjho návratu bolo priniesť do Bratislavy skúsenosti z plánovania jedného z najlepších miest na život – Vancouveru," uviedol o sebe na webe Team Vallo pre Petržalku.



Vladimír Dolinay zahynul pri tragickej dopravnej nehode 25. júla. Dlhé roky pôsobil v bratislavskej komunálnej politike a v tomto volebnom období zastával post miestneho poslanca v Petržalke, bratislavského mestského aj krajského poslanca. Od 1. júla pôsobil aj ako štátny tajomník na Ministerstve kultúry SR.