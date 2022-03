Novým miestnym poslancom v bratislavskej Rači bude M. Khandl

Bratislava 15. marca (TASR) – Miestne zastupiteľstvo v bratislavskej mestskej časti Rača by malo mať opäť nového poslanca. Zložením poslaneckého sľubu na najbližšom rokovaní by sa ním mal stať niekdajší dlhoročný poslanec Mário Khandl. V poslaneckom zbore nahradí Ingrid Vanerkovú, ktorá sa vzdala mandátu pre záujem kandidovať na miestnu kontrolórku.



"Doručením do podateľne sa vzdala poslaneckého mandátu Ingrid Vanerková, ktorá na poslednom zastupiteľstve nastúpila ako náhradníčka za zosnulého poslanca Juraja Madzina. Podľa jej vyjadrenia bol dôvodom vzdania sa mandátu jej záujem o kandidatúru na kontrolórku," informuje na sociálnej sieti starosta Rače Michal Drotován. Voľba bola vyhlásená na najbližšie zastupiteľstvo.



Podľa starostu ide už o štvrtú zmenu. "Pre porovnanie, v období 2006 – 2018 za tri volebné obdobia boli spolu štyri zmeny," poznamenal Drotován.



Ingrid Vanerková zasadla v poslaneckom zbore na uvoľnené miesto po Jurajovi Madzinovi, ktorý začiatkom januára zomrel. V zmysle zákona o podmienkach výkonu volebného práva platí, že ak zanikol mandát poslanca obecného zastupiteľstva, nastupuje ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov v danom volebnom obvode. Mandát poslanca vzniká a zaniká z presne vymedzených dôvodov v zákone o obecnom zriadení.