Novým náčelníkom mestskej polície v Detve je Ondrej Mešo

Detva 1. apríla (TASR) - Novým náčelníkom Mestskej polície (MsP) v Detve je od začiatku apríla Ondrej Mešo. Do funkcie ho vymenovali mestskí poslanci na svojom marcovom zasadnutí. Doterajšieho náčelníka Jaroslava Dominika zároveň zastupiteľstvo ku koncu marca odvolalo z funkcie.



Prednostka Mestského úradu v Detve Viera Trokšiar Bystrianská informovala, že odvolanie bývalého náčelníka bolo hlavne pre jeho zdravotné problémy. „Tie mu neumožňujú vykonávať funkciu v takom rozsahu, v akom potrebujeme,“ objasnila. Dôvodová správa uvádza, že Dominik bol práceneschopný od februára 2024 do februára 2025. „Za posledné štyri roky bol práceneschopný dva roky,“ pripomína.



Ďalšími dôvodmi na jeho odvolanie boli podľa dôvodovej správy aj nedostatočná organizácia práce príslušníkov mestskej polície a jej nedostatočné výsledky. Podľa správy sú to aj opakované sťažnosti občanov a tiež poslancov mestského zastupiteľstva na prácu mestskej polície a tiež náčelníka. TASR v utorok telefonicky kontaktovala aj Dominika, situáciu však odmietol komentovať.



Výberové konanie na funkciu nového náčelníka MsP bolo koncom januára tohto roka. Podľa zápisnice sa do neho prihlásilo päť uchádzačov. Komisia po posúdení dokladov pozvala do výberového konania štyroch, ktorí spĺňali požadované kritériá. Mešo sa umiestnil na prvom mieste. Výberová komisia tak odporučila primátorovi podať mestskému zastupiteľstvu návrh na vymenovanie úspešného kandidáta s najvyšším počtom dosiahnutých bodov.