< sekcia Regióny
Novým náčelníkom mestskej polície vo Veľkom Krtíši bude Miloš Mižúr
Vo Veľkom Krtíši pôsobia aj príslušníci miestnej občianskej a preventívnej služby. Pomáhajú pri udržiavaní bezpečnosti a poriadku v meste.
Autor TASR
Veľký Krtíš 2. októbra (TASR) - Novým náčelníkom Mestskej polície (MsP) vo Veľkom Krtíši je od začiatku októbra Miloš Mižúr. Do funkcie ho vymenovali mestskí poslanci na svojom ostatnom zasadnutí. TASR o tom informoval prednosta mestského úradu Marián Balko.
Dodal, že Mižúr donedávna celý svoj profesijný život pracoval v slovenskej polícii. „Pôsobil aj na pozícii krajského dopravného inžiniera, kde ako samospráva využijeme jeho skúsenosti z oblasti dopravy,“ objasnil. Poznamenal, doteraz bol náčelníkom mestskej polície Igor Sanda a z funkcie odišiel na vlastnú žiadosť.
Ako prednosta uviedol, v súčasnosti má mestská polícia vo Veľkom Krtíši dvanásť zamestnancov, z toho desať je vo výkone služby. Ďalšími dvomi sú náčelník MsP a jeho zástupkyňa, dlhoročná mestská policajtka Marcela Orthová. „V období konsolidácie zotrváme na pôvodných stavoch,“ zdôraznil Balko.
Vo Veľkom Krtíši pôsobia aj príslušníci miestnej občianskej a preventívnej služby. Pomáhajú pri udržiavaní bezpečnosti a poriadku v meste. Prednosta konštatoval, že súčasná podoba hliadky samospráve vyhovuje. „Úzko spolupracuje s mestskou políciou. Podarilo sa nám nastaviť fungujúci model, ktorý bol všeobecne prijatý,“ zhodnotil.
Dodal, že Mižúr donedávna celý svoj profesijný život pracoval v slovenskej polícii. „Pôsobil aj na pozícii krajského dopravného inžiniera, kde ako samospráva využijeme jeho skúsenosti z oblasti dopravy,“ objasnil. Poznamenal, doteraz bol náčelníkom mestskej polície Igor Sanda a z funkcie odišiel na vlastnú žiadosť.
Ako prednosta uviedol, v súčasnosti má mestská polícia vo Veľkom Krtíši dvanásť zamestnancov, z toho desať je vo výkone služby. Ďalšími dvomi sú náčelník MsP a jeho zástupkyňa, dlhoročná mestská policajtka Marcela Orthová. „V období konsolidácie zotrváme na pôvodných stavoch,“ zdôraznil Balko.
Vo Veľkom Krtíši pôsobia aj príslušníci miestnej občianskej a preventívnej služby. Pomáhajú pri udržiavaní bezpečnosti a poriadku v meste. Prednosta konštatoval, že súčasná podoba hliadky samospráve vyhovuje. „Úzko spolupracuje s mestskou políciou. Podarilo sa nám nastaviť fungujúci model, ktorý bol všeobecne prijatý,“ zhodnotil.