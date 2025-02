Novým náčelníkom prešovskej polície sa stal Imrich Olejník

Prešov 27. februára (TASR) - Od marca bude náčelníkom Mestskej polície (MsP) v Prešove Imrich Olejník. V stredu (26. 2.) o tom rozhodli prešovskí mestskí poslanci na svojom zasadnutí. Bývalý náčelník Ján Andrejko ku koncu novembra minulého roka odišiel do služobného dôchodku, Olejník bol jeho dlhoročným zástupcom.



Olejník do pracovného pomeru nastúpil v roku 1991. Jeho pracovná kariéra pokračovala v pracovných pozíciách veliteľa zmeny a veliteľa viacerých pracovísk MsP v Prešove. Od 1. septembra 2008 zastáva funkciu zástupcu náčelníka MsP v Prešove.



"Návrh na vymenovanie Imricha Olejníka odôvodňujem jeho pracovnými skúsenosťami, ktoré nadobudol v radoch MsP v Prešove. Jeho dlhoročné pracovné skúsenosti sú dostatočnou zárukou odbornosti a kvalitného riadenia MsP v Prešove. V jeho prípade pôjde o prirodzený kariérny rast, keďže viac ako 16 rokov vykonáva funkciu zástupcu náčelníka a od 1. decembra 2024 riadi MsP v Prešove," zdôvodnil návrh na vymenovanie Olejníka primátor mesta František Oľha ako predkladateľ návrhu.



Olejník získal v hlasovaní podporu všetkých 27 prítomných poslancov. Funkcie náčelníka MsP sa oficiálne ujme od 1. marca 2025.



"Budem pracovať na tom, aby mestská polícia, aj keď je vnímaná najmä ako represívna zložka mesta, mala čo najužší kontakt s obyvateľmi mesta a vedela byť nápomocná pri riešení problémov na úseku verejného poriadku v meste," uviedol pred poslancami Olejník.



Za veľmi dôležitú oblasť považuje modernizáciu a zavádzanie nových technológií do práce príslušníkov mestskej polície vrátane modernizácie mestského kamerového systému.