Novým námestníkom v nemocnici v Rimavskej Sobote sa stal Dávid Ádám
Autor TASR
Rimavská Sobota 26. septembra (TASR) - Novým námestníkom pre liečebno-preventívnu starostlivosť v nemocnici v Rimavskej Sobote sa stal od začiatku septembra Dávid Ádám. V nemocnici pôsobí od roku 2014 ako lekár na chirurgickom oddelení. TASR o tom informovala PR špecialistka Penta Hospitals SK Bianka Krejčíová.
Ádám na poste námestníka v rimavskosobotskej nemocnici vystriedal Jána Zachara, ktorý bude naďalej pôsobiť ako lekár špecialista v gastroenterologickej a hepatologickej ambulancii. Nový námestník pochádza z Gemera, medicínske vzdelanie získal v Košiciach. Počas svojej praxe v Rimavskej Sobote sa venoval širokému spektru chirurgických výkonov, atestáciu z úrazovej chirurgie absolvoval v roku 2024.
„Som presvedčený, že dokáže dať nemocnici nový impulz a prinesie konštruktívne riešenia pre množstvo situácií, ktoré prináša nielen externé prostredie, ale aj vnútorné fungovanie našej nemocnice,“ uviedol riaditeľ rimavskosobotskej nemocnice Dušan Suchý.
