Novým okresným riaditeľom hasičov v Banskej Bystrici sa stal S. Ševčík

Banská Bystrica 7. januára (TASR) - Novým riaditeľom Okresného riaditeľstva (OR) Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Banskej Bystrici sa stal Stanislav Ševčík. Do funkcie ho od 1. januára tohto roka vymenoval prezident HaZZ Adrián Mifkovič. Prezídium HaZZ o tom v utorok informovalo na sociálnej sieti.



Ševčík je príslušníkom HaZZ od roku 2011, kedy pôsobil vo funkcii samostatného inšpektora oddelenia požiarnej prevencie na OR vo Zvolene. Od roku 2013 pôsobí na OR v Banskej Bystrici, kde od februára 2018 zastával funkciu vedúceho oddelenia prevádzkovo - technického až do svojho aktuálneho vymenovania.