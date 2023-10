Novým poslancom rimavskosobotského zastupiteľstva bude R. Kuvik

Rimavská Sobota 18. októbra (TASR) - Novým poslancom Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Rimavskej Sobote sa stane Robert Kuvik. Do zastupiteľstva nastúpi ako náhradník na uvoľnené miesto po tom, ako sa svojho mandátu vzdal Radovan Ceglédy. Na svojej oficiálnej webovej stránke o tom informovala samospráva.



Geodet a kartograf Robert Kuvik vo vlaňajších spojených voľbách do orgánov územnej samosprávy kandidoval na post mestského poslanca v Rimavskej Sobote za stranu Smer-SD. Vo volebnom obvode č. 2 mu svoj hlas odovzdalo 266 voličov.



Kuvik medzi mestských poslancov v Rimavskej Sobote zasadne namiesto Radovana Ceglédyho, ktorý sa svojho mandátu ústne vzdal na októbrovom zasadnutí MsZ. Urobil tak po úspešnom hlasovaní o zvýšení úveru na vybudovanie nového bazéna s vlnobitím v rekreačnej oblasti Kurinec, so zámerom dlhodobo nesúhlasil. Ceglédy kandidoval za stranu OKS, ako kandidát na poslanca vo voľbách v roku 2022 získal 326 hlasov.