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Novým prednostom mestského úradu v Kežmarku sa stal Radomír Babiak
Do funkcie ho vymenoval novozvolený primátor mesta Marek Hovaňák.
Autor TASR
Kežmarok 26. novembra (TASR) - Novým prednostom Mestského úradu v Kežmarku sa stal Radomír Babiak. Samospráva o tom informovala na sociálnej sieti. Do funkcie ho vymenoval novozvolený primátor mesta Marek Hovaňák.
„Radomír Babiak je odborníkom v oblasti samosprávy, regionálneho rozvoja, strategického plánovania a komunálnej legislatívy. Počas svojho profesijného pôsobenia získal skúsenosti na úrovni regionálnej aj miestnej samosprávy. Podieľal sa na koordinácii prípravy strategických rozvojových dokumentov Prešovského samosprávneho kraja a dlhodobo sa venuje odbornému poradenstvu pre mestá a obce,“ uviedlo mesto.
Samospráva pripomína, že cieľom nového vedenia aj nového prednostu je budovať moderný, efektívny, transparentný a profesionálne riadený mestský úrad. Prioritou je pritom poskytovanie kvalitných služieb občanom.
„Radomír Babiak je odborníkom v oblasti samosprávy, regionálneho rozvoja, strategického plánovania a komunálnej legislatívy. Počas svojho profesijného pôsobenia získal skúsenosti na úrovni regionálnej aj miestnej samosprávy. Podieľal sa na koordinácii prípravy strategických rozvojových dokumentov Prešovského samosprávneho kraja a dlhodobo sa venuje odbornému poradenstvu pre mestá a obce,“ uviedlo mesto.
Samospráva pripomína, že cieľom nového vedenia aj nového prednostu je budovať moderný, efektívny, transparentný a profesionálne riadený mestský úrad. Prioritou je pritom poskytovanie kvalitných služieb občanom.