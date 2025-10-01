< sekcia Regióny
Novým prednostom mestského úradu v Žiline sa stal Martin Maruška
Autor TASR
Žilina 1. októbra (TASR) - Novým prednostom Mestského úradu v Žiline sa od stredy stal Martin Maruška. Na prednostovskej stoličke nahradil Michala Bergera, ktorý sa k 30. septembru rozhodol ukončiť svoje pôsobenie vo funkcii. TASR o tom informovala vedúca odboru komunikácie žilinskej radnice Katarína Gazdíková.
Maruška v uplynulých rokoch pôsobil na viacerých pozíciách v štátnej a vo verejnej správe. „Venoval sa najmä projektovému manažmentu a modernizácii úradných procesov. Medzi jeho priority v novej funkcii patrí zefektívňovanie činnosti úradu, digitalizácia a modernizácia služieb, transparentnosť a skvalitňovanie komunikácie s občanmi,“ priblížila Gazdíková.
Nový prednosta nastupuje do funkcie približne rok pred ďalšími voľbami. „Mojou prioritou je pomôcť primátorovi a jeho tímu pri realizácii rozbehnutých projektov a napĺňaní programových priorít volebného obdobia 2022 - 2026. Chcem, aby sa pre obyvateľov Žiliny urobilo maximum,“ uviedol Maruška.
Jeho predchodca pôsobil na prednostovskej stoličke necelých sedem rokov. „Pánovi Bergerovi patrí naša úprimná vďaka za roky kvalitnej práce a oddanosti mestu. Zároveň vítame pána Marušku v novej funkcii a veríme, že jeho skúsenosti a pohľad prinesú úradu novú energiu a impulzy na zefektívnenie služieb pre občanov,“ doplnil žilinský primátor Peter Fiabáne.
