Novým predsedom Združenia miest a obcí Novohradu je Attila Agócs

Lučenec 13. marca (TASR) - Novým predsedom Združenia miest a obcí Novohradu (ZMON) sa stal primátor Fiľakova Attila Agócs. Členovia ZMON o tom rozhodli hlasovaním na zasadnutí združenia, ktoré sa v stredu konalo v Lučenci. Agócs vo funkcii vystriedal doterajšiu predsedníčku, primátorku Lučenca Alexandru Pivkovú, ktorá sa vzdala funkcie vo vedení združenia.



K voľbe nového predsedu a podpredsedov regionálneho združenia samospráv v Novohrade došlo po odchode doterajšej predsedníčky Alexandry Pivkovej. Tá sa funkcie vzdala po tom, ako mesto Lučenec vystúpilo zo Združenia miest a obcí Slovenska. Za nového predsedu ZMON bol zvolený doterajší podpredseda združenia a primátor Fiľakova Attila Agócs. "Novým podpredsedom sa stal starosta Trenča Andrej Barcík, znovuzvolený ako podpredseda bol Jozef Melicher z Cinobane," priblížil pre TASR Agócs.



ZMON združuje 79 samospráv z okresov Lučenec a Poltár. Na stredajšom zasadnutí združenia členovia diskutovali o aktuálnych problémoch miest a obcí, zlej ekonomickej situácii samospráv i medziobecnej spolupráci. "V nasledujúcom období by sme ju mali prehĺbiť a riešiť, ktoré funkcie by sme vedeli zabezpečiť zo združených prostriedkov jednotlivých mikroregiónov. Takto by sme vedeli pokrývať ďalej všetky funkcie a kompetencie, ktoré nám zákony predpisujú," skonštatoval Agócs.