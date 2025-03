Novým predsedom Združenia miest a obcí hornej Nitry je M. Dzina

Bojnice 20. marca (TASR) - Novým predsedom Združenia miest a obcí hornej Nitry (ZMO HN), ktoré združuje 48 obcí a štyri mestá v okrese Prievidza, je starosta Tužiny Miroslav Dzina. Na sneme združenia vo štvrtok v Bojniciach ho zvolili štatutári obcí a miest okresu Prievidza.



Nový predseda regionálneho združenia podľa svojich slov vie o problémoch, ktoré sa týkajú regiónu, pre TASR vyhlásil, že sa bude snažiť pokračovať v dobrom nasadení bývalého predsedu.



Dzina sa chce zamerať i na Fond na spravodlivú transformáciu. "Z fondu sa už začali čerpať prostriedky, sú to obce ako Sebedražie, Diviacka Nová Ves, Zemianske Kostoľany. Prievidza je pripravená podať žiadosti. Neviem, či tých peňazí bude dosť, lebo niektoré obce si podali viac žiadostí, ako bola dohoda v regióne. Budeme sa snažiť vybojovať viac peňazí, aby boli všetci uspokojení," priblížil Dzina.



Samosprávy okresu spolu s viacerými časťami okresu Partizánske podľa neho riešia i spoločný projekt odpadového hospodárstva za 12 miliónov eur. Zámer počíta s realizáciou možností na mechanicko-biologickú úpravu odpadu, ktorý obce majú záujem i zhodnotiť. S čerpaním prostriedkov z výzvy, ktorá ešte nie je vyhlásená, by mali začať ešte v tomto roku. Projektový zámer podľa predsedu združenie komunikuje s poradenstvom JASPERS i Ministerstvom životného prostredia SR. "Vybrali sme si spoločnosť, ktorá nám pripravuje projekt a analyzuje, ktorá dolina a obec by čo potrebovala. Budeme sa snažiť, aby boli tieto peniaze minuté čo najefektívnejšie," doplnil.



Za veľmi závažnú tému označil Dzina dopravu. "Je tu iskierka nádeje v podobe cesty I/9 a spojenia na Handlovú. Dúfame, že iskričiek bude viac a podarí sa aj obchvat Prievidze. Ako mestá a obce nášho regiónu sme tu odstrčení a čo sa týka dopravy, je to tu zanedbané," podotkol.



Dzina je starostom Tužiny od roku 2014, okrem toho pôsobí ako prezident občianskeho združenia Hornonitrie a pracuje ako štatutár v Miestnej akčnej skupine Žiar. Doterajší predseda Vojtech Čičmanec je dlhoročným starostom obce Kocurany, predsedom ZMO HN bol od marca 2015.