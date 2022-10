Žilina 30. októbra (TASR) - Novým primátorom Čadce sa stal Matej Šimášek (Hlas-SD), ktorého v sobotňajších komunálnych voľbách podporilo 3962 voličov. Doterajší primátor Milan Gura (NEKA) získal 1190 hlasov. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov volieb, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Primátorom Kysuckého Nového Mesta zostáva Marián Mihalda (NEKA). Zvíťazil so ziskom 4529 hlasov pred Matejom Fabšíkom (NEKA), ktorého podporilo 1182 voličov.



Primátor Žiliny Peter Fiabáne (NEKA) povedie mesto aj v ďalšom volebnom období. Zvíťazil so ziskom 11.654 hlasov pred Patrikom Gromom (Hlas-SD, KDH), ktorému odovzdalo hlas 4866 Žilinčanov.



V Bytči obhájil post primátora Miroslav Minárčik (Hlas-SD) so ziskom 2182 hlasov, na druhom mieste skončil Branislav Šušolík (NEKA) so ziskom 1728 hlasov.