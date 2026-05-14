< sekcia Regióny
Novým rektorom Katolíckej univerzity by sa mal stať Tomáš Jablonský
O post najvyššieho akademického funkcionára univerzity sa uchádzali dvaja kandidáti.
Autor TASR
Ružomberok 14. mája (TAS) - Novým rektorom Katolíckej univerzity (KÚ) v Ružomberku by sa mal stať Tomáš Jablonský. V tajnom hlasovaní ho za kandidáta na rektora v stredu (13. 5.) väčšinou hlasov zvolilo volebné zhromaždenie zložené z členov akademického senátu a správnej rady univerzity. O výsledku voľby informovala na webovej stránke univerzity predsedníčka volebnej komisie Eva Moraučíková.
O post najvyššieho akademického funkcionára univerzity sa uchádzali dvaja kandidáti. Jablonského protikandidátom bol Ľubomír Pekarčík. Súčasný rektor Jaroslav Demko, ktorý univerzitu viedol od roku 2018, nekandidoval. Hlasovaniu predchádzalo verejné vypočutie kandidátov, pričom od členov volebného zhromaždenia získal Jablonský 19 hlasov a Pekarčíkovi vyjadrilo podporu 11 hlasujúcich.
Tomáš Jablonský pôsobí na Pedagogickej fakulte (PF) KÚ v Ružomberku od roku 2007, predtým pôsobil na PF Trnavskej univerzity v Trnave. V rokoch 2008 - 2016 vykonával funkciu dekana PF KÚ v Ružomberku, aktuálne je vedúcim katedry pedagogiky a psychológie.
O post najvyššieho akademického funkcionára univerzity sa uchádzali dvaja kandidáti. Jablonského protikandidátom bol Ľubomír Pekarčík. Súčasný rektor Jaroslav Demko, ktorý univerzitu viedol od roku 2018, nekandidoval. Hlasovaniu predchádzalo verejné vypočutie kandidátov, pričom od členov volebného zhromaždenia získal Jablonský 19 hlasov a Pekarčíkovi vyjadrilo podporu 11 hlasujúcich.
Tomáš Jablonský pôsobí na Pedagogickej fakulte (PF) KÚ v Ružomberku od roku 2007, predtým pôsobil na PF Trnavskej univerzity v Trnave. V rokoch 2008 - 2016 vykonával funkciu dekana PF KÚ v Ružomberku, aktuálne je vedúcim katedry pedagogiky a psychológie.